Как правильно защитить обувь от снега и дождя

Лужи, снег, грязь и дорожные реагенты могут серьезно повредить вашу обувь, даже если она сделана из качественной кожи. Чтобы любимые ботинки прослужили дольше, их нужно регулярно обрабатывать водоотталкивающим спреем. Men Today рассказывает, как сделать это правильно, передают Vesti.kz.

Почему кожаную обувь необходимо защищать

Защита от промокания и загрязнения: водоотталкивающее средство создает пленку, которая отталкивает воду и грязь.

водоотталкивающее средство создает пленку, которая отталкивает воду и грязь. Долговечность: регулярная обработка сохраняет внешний вид и увеличивает износостойкость.

регулярная обработка сохраняет внешний вид и увеличивает износостойкость. Профилактика плесени: обувь остается сухой, предотвращая появление плесени.

обувь остается сухой, предотвращая появление плесени. Сохранение дыхательных свойств: качественное средство защищает от воды, не препятствуя циркуляции воздуха.

качественное средство защищает от воды, не препятствуя циркуляции воздуха. Важно: протестируйте водоотталкивающее средство на небольшом участке обуви перед первым использованием - оно может слегка изменить цвет кожи.

Как обработать кожаную обувь: пошаговая инструкция

Шаг 1: Очистите обувь

Удалите грязь с поверхности ботинок при помощи специальной щетки или влажной тряпочки.

Шаг 2: Нанесите крем

Равномерными круговыми движениями нанесите крем (подходящий под цвет кожи или прозрачный). Хорошо вотрите крем в поверхность обуви.

Шаг 3: Полировка

Пройдитесь по обуви тряпочкой или мягкой щеткой, чтобы придать блеск. Дайте ботинкам подсохнуть в течение нескольких минут.

Шаг 4: Нанесите водоотталкивающее средство

На открытом воздухе нанесите тонкий слой спрея с расстояния 20-30 см, охватывая все участки, включая швы и шнурки. Не допускайте чрезмерного увлажнения поверхности.

Шаг 5: Сушка

Дайте ботинкам высохнуть естественным образом. Для ускорения процесса можно набить обувь бумагой или газетами. Никогда не сушите кожаную обувь на батарее — это испортит материал.

Как часто повторять обработку

Частота обработки зависит от интенсивности использования обуви. В среднем повторяйте процедуру каждые 2-3 недели. Если ботинки промокли, дождитесь их полного высыхания перед нанесением спрея.

Соблюдая эти простые шаги, вы сможете уберечь обувь от неблагоприятных условий и значительно продлить срок ее службы.