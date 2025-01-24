Женатые или холостяки: кто из них счастливее

Результаты нового международного исследования показали, что люди, состоящие в браке или находящиеся в серьезных отношениях, в целом чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто одинок. В опросе приняли участие около 57 тысяч человек из более чем 65 стран, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Ключевые результаты исследования

Ученые выяснили, что:

Наибольшая удовлетворенность жизнью наблюдается у тех, кто состоит в браке или серьезных отношениях.

Чувство финансовой безопасности также играет важную роль в ощущении счастья.

Респонденты старше 45 лет чаще заявляли о том, что довольны жизнью, по сравнению с молодыми участниками.

Почему брак способствует счастью?

Исследователи отмечают несколько факторов, благодаря которым семейная жизнь улучшает качество жизни:

Социальная поддержка: партнер обеспечивает эмоциональную поддержку, что повышает удовлетворенность жизнью.

партнер обеспечивает эмоциональную поддержку, что повышает удовлетворенность жизнью. Здоровый образ жизни: супруг или партнер может вдохновить на занятия спортом, соблюдение режима питания, что снижает риск заболеваний.

супруг или партнер может вдохновить на занятия спортом, соблюдение режима питания, что снижает риск заболеваний. Широкий круг общения: люди в отношениях часто становятся частью социальной сети своего партнёра, что способствует ощущению принадлежности и поддержки.

Выводы

Социальная поддержка, взаимопонимание и чувство принадлежности к сообществу - основные причины, по которым брак и серьезные отношения положительно влияют на удовлетворенность жизнью. Эти факторы помогают улучшить психологическое и физическое состояние, что особенно важно с возрастом.