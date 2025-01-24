Женатые или холостяки: кто из них счастливее
Результаты нового международного исследования показали, что люди, состоящие в браке или находящиеся в серьезных отношениях, в целом чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто одинок. В опросе приняли участие около 57 тысяч человек из более чем 65 стран, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.
Результаты нового международного исследования показали, что люди, состоящие в браке или находящиеся в серьезных отношениях, в целом чувствуют себя более счастливыми, чем те, кто одинок. В опросе приняли участие около 57 тысяч человек из более чем 65 стран, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.
Ключевые результаты исследования
Ученые выяснили, что:
- Наибольшая удовлетворенность жизнью наблюдается у тех, кто состоит в браке или серьезных отношениях.
- Чувство финансовой безопасности также играет важную роль в ощущении счастья.
- Респонденты старше 45 лет чаще заявляли о том, что довольны жизнью, по сравнению с молодыми участниками.
Почему брак способствует счастью?
Исследователи отмечают несколько факторов, благодаря которым семейная жизнь улучшает качество жизни:
- Социальная поддержка: партнер обеспечивает эмоциональную поддержку, что повышает удовлетворенность жизнью.
- Здоровый образ жизни: супруг или партнер может вдохновить на занятия спортом, соблюдение режима питания, что снижает риск заболеваний.
- Широкий круг общения: люди в отношениях часто становятся частью социальной сети своего партнёра, что способствует ощущению принадлежности и поддержки.
Выводы
Социальная поддержка, взаимопонимание и чувство принадлежности к сообществу - основные причины, по которым брак и серьезные отношения положительно влияют на удовлетворенность жизнью. Эти факторы помогают улучшить психологическое и физическое состояние, что особенно важно с возрастом.
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