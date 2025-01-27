Эти привычки убивают автомобиль зимой
Зима - самый сложный период для эксплуатации автомобиля. Многие водители совершают ошибки, которые могут серьезно повредить машину. Эксперт Дмитрий Матвеев рассказал о распространенных привычках, вредных для авто, и объяснил, как их избежать, передают Vesti.kz со ссылкой на "За рулем".
Зима - самый сложный период для эксплуатации автомобиля. Многие водители совершают ошибки, которые могут серьезно повредить машину. Эксперт Дмитрий Матвеев рассказал о распространенных привычках, вредных для авто, и объяснил, как их избежать, передают Vesti.kz со ссылкой на "За рулем".
Основные ошибки в зимней эксплуатации
1. Игнорирование состояния аккумулятора
Ошибка: не проверяется уровень электролита перед зимой.
Совет: при необходимости добавляйте электролит или разбавляйте дистиллированной водой. Если в электролите обнаружены металлические хлопья, замените аккумулятор, так как разрушение пластин приведет к его выходу из строя.
2. Использование неподходящего масла
Ошибка: применение масла с вязкостью выше 10W.
Совет: используйте масло, рекомендованное производителем, с подходящей зимней вязкостью. Это облегчает пуск двигателя и уменьшает нагрузку на аккумулятор.
3. Пренебрежение проверкой охлаждающей жидкости
Ошибка: не проверяется уровень и состояние охлаждающей жидкости.
Совет: убедитесь, что жидкость чистая, ее уровень находится между средней и максимальной отметкой. При необходимости замените мутную жидкость на новый тосол или антифриз, особенно если летом в систему добавлялась вода. Осмотрите патрубки и резиновые детали системы.
4. Невнимание к ходовой части
Ошибка: эксплуатация авто с изношенными сайлентблоками, втулками и стойками стабилизаторов.
Совет: замените повреждённые детали до наступления холодов. Морозы усиливают износ ходовой части.
5. Изношенные щетки стеклоочистителей
Ошибка: не заменяются стеклоочистители перед зимним сезоном.
Совет: установите новые зимние щетки. Они прочнее и изготовлены из морозоустойчивой резины.
6. Пренебрежение тормозной системой
Ошибка: не проверяется состояние тормозных колодок, дисков и жидкости.
Совет: регулярно проводите диагностику тормозной системы. В гололедицу её неисправности могут привести к аварии.
7. Отсутствие обработки замков и уплотнителей
Ошибка: не наносятся водоотталкивающие средства и силиконовая смазка.
Совет: обработайте замки, уплотнители дверей, багажника, капота и крышки бензобака специальными средствами для предотвращения замерзания.
8. Пренебрежение теплоизоляцией
Ошибка: в регионах с суровой зимой не используются автомобильные одеяла и защита радиатора.
Совет: применяйте дополнительную теплоизоляцию, чтобы снизить нагрузку на мотор и предотвратить охлаждение двигателя.
9. Игнорирование антикоррозийной обработки
Ошибка: отсутствие обработки кузова, особенно в городах с химическими реагентами.
Совет: проводите антикоррозийную обработку перед зимним сезоном, чтобы защитить кузов от агрессивной среды.
Заключение
Подготовка автомобиля к зиме - важный этап, позволяющий избежать поломок и продлить срок его службы. Регулярное техническое обслуживание, замена изношенных деталей и использование правильных материалов помогут сделать зимнюю эксплуатацию безопасной и комфортной.
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