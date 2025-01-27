Эти привычки убивают автомобиль зимой

Зима - самый сложный период для эксплуатации автомобиля. Многие водители совершают ошибки, которые могут серьезно повредить машину. Эксперт Дмитрий Матвеев рассказал о распространенных привычках, вредных для авто, и объяснил, как их избежать, передают Vesti.kz со ссылкой на "За рулем".

Основные ошибки в зимней эксплуатации

1. Игнорирование состояния аккумулятора

Ошибка: не проверяется уровень электролита перед зимой.

Совет: при необходимости добавляйте электролит или разбавляйте дистиллированной водой. Если в электролите обнаружены металлические хлопья, замените аккумулятор, так как разрушение пластин приведет к его выходу из строя.

2. Использование неподходящего масла

Ошибка: применение масла с вязкостью выше 10W.

Совет: используйте масло, рекомендованное производителем, с подходящей зимней вязкостью. Это облегчает пуск двигателя и уменьшает нагрузку на аккумулятор.

3. Пренебрежение проверкой охлаждающей жидкости

Ошибка: не проверяется уровень и состояние охлаждающей жидкости.

Совет: убедитесь, что жидкость чистая, ее уровень находится между средней и максимальной отметкой. При необходимости замените мутную жидкость на новый тосол или антифриз, особенно если летом в систему добавлялась вода. Осмотрите патрубки и резиновые детали системы.

4. Невнимание к ходовой части

Ошибка: эксплуатация авто с изношенными сайлентблоками, втулками и стойками стабилизаторов.

Совет: замените повреждённые детали до наступления холодов. Морозы усиливают износ ходовой части.

5. Изношенные щетки стеклоочистителей

Ошибка: не заменяются стеклоочистители перед зимним сезоном.

Совет: установите новые зимние щетки. Они прочнее и изготовлены из морозоустойчивой резины.

6. Пренебрежение тормозной системой

Ошибка: не проверяется состояние тормозных колодок, дисков и жидкости.

Совет: регулярно проводите диагностику тормозной системы. В гололедицу её неисправности могут привести к аварии.

7. Отсутствие обработки замков и уплотнителей

Ошибка: не наносятся водоотталкивающие средства и силиконовая смазка.

Совет: обработайте замки, уплотнители дверей, багажника, капота и крышки бензобака специальными средствами для предотвращения замерзания.

8. Пренебрежение теплоизоляцией

Ошибка: в регионах с суровой зимой не используются автомобильные одеяла и защита радиатора.

Совет: применяйте дополнительную теплоизоляцию, чтобы снизить нагрузку на мотор и предотвратить охлаждение двигателя.

9. Игнорирование антикоррозийной обработки

Ошибка: отсутствие обработки кузова, особенно в городах с химическими реагентами.

Совет: проводите антикоррозийную обработку перед зимним сезоном, чтобы защитить кузов от агрессивной среды.

Заключение

Подготовка автомобиля к зиме - важный этап, позволяющий избежать поломок и продлить срок его службы. Регулярное техническое обслуживание, замена изношенных деталей и использование правильных материалов помогут сделать зимнюю эксплуатацию безопасной и комфортной.