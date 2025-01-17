Эта привычка "убивает" твой позвоночник

Детский ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Елена Адулас рассказала в беседе с "СЭ", как повседневные привычки и неправильное положение тела во время бытовых и рабочих дел могут негативно сказаться на состоянии позвоночника, передают Vesti.kz.

Почему важно следить за осанкой

Врач отметила, что привычный наклон тела вперед, возникающий при стирке, уборке с использованием пылесоса или граблей, мытье посуды, создает чрезмерную нагрузку на поясничный отдел позвоночника. Это приводит к перенапряжению мышц-разгибателей и может вызвать боли.

"У человека сначала появляется дискомфорт в пояснице, но если не обращать на это внимания, могут возникнуть серьезные проблемы с позвоночником", - пояснила доктор.

Опасные позы, которых стоит избегать

Елена Адулас перечислила положения тела, которые способствуют мышечному дисбалансу и могут привести к хроническим проблемам:

Сидение нога на ногу;

Подкладывание одной ноги под ягодицы во время сидения;

Свешивание одной руки со стола;

Сутулость при работе за компьютером.

По словам специалиста, использование мягких или слишком низких стульев усугубляет проблемы, поскольку такие поверхности не обеспечивают должной поддержки поясничного отдела.

Как защитить позвоночник

Для предотвращения негативного воздействия на позвоночник Елена Адулас рекомендует следовать нескольким простым советам:

Использовать стул с жесткой спинкой и возможностью регулировки высоты;

Следить за правильной осанкой, особенно во время работы за компьютером;

Регулярно менять положение тела при длительном сидении;

Избегать наклонов вперед без опоры на руки при выполнении бытовых дел.

Эти простые рекомендации помогут снизить риск появления болей в позвоночнике и поддержат здоровье вашей спины.