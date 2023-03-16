Эксперт раскрыл простой способ избавиться от храпа за три ночи

Сезонная аллергия может усилить храп даже у тех, кто ранее с ним не сталкивался. Однако простой 30-секундный прием способен значительно снизить ночной дискомфорт, передают Vesti.kz со ссылкой на Surrey Live.

Повышенное содержание пыльцы в воздухе вызывает заложенность носа и отек слизистой, что затрудняет дыхание и провоцирует храп. По словам эксперта по сну и генерального директора MattressNextDay Мартина Сили (Martin Seeley), многие люди начинают дышать ртом, что и становится причиной проблемы.

"Высокий уровень пыльцы приводит к отечности носовых проходов, из-за чего люди вынуждены дышать ртом, а это - основной фактор храпа. Даже те, кто обычно не храпит, могут заметить изменения в пиковый сезон", - отметил специалист.

Как избавиться от храпа

Сили рекомендует простую ежедневную тренировку мышц рта и горла, направленную на укрепление языка - частого виновника храпа.

"Выполняйте простые орофарингеальные упражнения. Например, двигайте языком из стороны в сторону 10 раз с закрытым ртом, затем повторите движения вверх-вниз и по кругу. Это занимает не более 30 секунд в день и может дать заметный эффект уже через три ночи", - пояснил он.

По данным одного из исследований, регулярное выполнение таких упражнений в течение трёх месяцев снижает интенсивность храпа на 59%.

Дополнительные советы от врача из TikTok

Популярный пользователь TikTok доктор Карана Раджан (Dr Karan Rajan), у которого более 5,4 миллиона подписчиков, также поделился техниками борьбы с храпом.

Он советует вытягивать язык и удерживать его в таком положении по пять секунд, повторяя упражнение несколько раз. Для усложнения можно упирать язык в ложку, создавая сопротивление.

Также доктор предлагает упираться языком в щеки, двигая им из стороны в сторону, и выполнять движение языка назад с одновременным подъемом головы.

"Конечно, некоторым людям может потребоваться медицинское вмешательство, но эти упражнения абсолютно безопасны и многим помогают", - подчеркнул он.

Отзывы пользователей

Подписчики TikTok поделились своим опытом. Один из них сообщил: "У меня апноэ сна, и эти упражнения очень помогли".

Другой добавил: "Жена храпит, и язык у нее и так в форме". А третий признался: "Я храплю так громко, что сам себя будю".