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Как Джорджина Родригес едва не рассталась с Криштиану Роналду

Как Джорджина Родригес едва не рассталась с Криштиану Роналду
©instagram.com/cristiano

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду могли расстаться в начале своих отношений в 2016 году из-за болезни отца девушки. Что об этом известно - в материале Vesti.kz.

Родригес живет светской жизнью с тех пор, как встретила Криштиану Роналду в 2016 году. Ей пришлось разорвать большую часть своих связей со своим прошлым с тех пор, как она начала встречаться с португальской звездой футбола. Она также не ладит со своей сводной сестрой. 

Сводная сестра Джорджины Родригес, Патриция Родригес, ранее обвинила свою сестру в том, что она бросила семью в ужасных условиях. Патриция упоминала, что сводная сестра издевается над ней из-за ее плохого финансового положения. Патрисия посетовала: "Я слышала много слухов об этом в семье. Она стыдится меня, смеется и радуется моему нынешней ситуации".

По ее словам, Джорджина даже отказалась встретиться с их умирающим отцом.

"Я хотела бы быть с ним, но не могла видеться с ним из-за того, что поездка в Аргентину стоит дорого. Мне больно, что Джорджина за все это время видела нашего папу только один раз. Мой папа всегда говорил, что скучает по нам", - поделилась Патриция.

Отец Джорджины, Хорхе Родригес, был наркобароном, который провел почти десятилетие в тюрьме. Хорхе был впервые арестован в 2003 году во время неудачной попытки ввезти во Францию кокаин на сумму более 100 000 долларов.

Он вышел на свободу в 2008 году, но снова отправился за решетку за контрабанду наркотических средств на сумму около 1,2 миллиона долларов из Марокко в Испанию. Во второй раз в тюрьме он находился до 2013 года.

Хорхе Родригес перенес инсульт в 2016 году и всю оставшуюся жизнь боролся с осложнениями болезни. Это и повлияло на отношения Джорджины и звездного футболиста. В документальном сериале Netflix "Я - Джорджина" спутница Криштиану Роналду рассказала, как ее беспокоило состояние отца. Именно тогда она задумалась о том, чтобы прекратить встречаться с Криштиану.

"У Криштиану было много игр, когда это случилось с моим отцом. Какое-то время я немного отсутствовала, мы не виделись (с Роналду. - Прим.), мне было грустно. И однажды мы снова увиделись друг с другом на мероприятии. Он пригласил меня на ужин, я подумала: "Наконец-то мой шанс пришел", - сказала она.

Роналду также признался, что они с Джорджиной временно перестали видеться после того, как ее отец пережил инсульт.

"Это не было неожиданностью. Это заняло какое-то время, может, пару месяцев, потому что за это время мы перестали видеться", - отметил футболист.

Отец Джорджины ушел из жизни в 2019 году.

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Метки:
Роналду Криштиану Джорджина Родригес

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