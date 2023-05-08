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Девушка Роналду первая в Испании получила эксклюзивный электромобиль

Девушка Роналду первая в Испании получила эксклюзивный электромобиль
©instagram.com/georginagio

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес стала первой в Испании обладательницей нового электромобиля специальной серии, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportskeeda.

Джорджина приобрела электрический внедорожник Smart #1. Ее заметили за рулем автомобиля во втором сезоне ее сериала Netflix "Я - Джорджина".

Электромобиль Джорджины Родригес выпущен ограниченным тиражом: на данный момент в Европе насчитывается всего 1000 экземпляров. Электрический внедорожник может похвастаться внушительным запасом хода в 440 километров и 19-дюймовыми колесами.


media.smart.com

Автомобиль оценивается в 41 200 британских фунтов (52 тысячи долларов).


media.smart.com

Ранее Джорджина Родригес купила Криштиану Роналду Mercedes G Wagon за 600 000 фунтов стерлингов на его 35-летие и Cadillac Escalade на его 37-летие. На прошлое Рождество она также потратила 250 000 фунтов стерлингов на Rolls Royce.

Коллекция суперкаров Криштиану Роналду включает Ferrari F430, Lamborghini Aventador, Maserati GranCabrio, Bugatti Centodieci, Bentley Continental GTC и McLaren Senna.

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Метки:
Роналду Криштиану Джорджина Родригес

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