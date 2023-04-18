Бывшую девушку Роналду заметили с Леонардо Ди Каприо

Топ-модель, бывшую девушку Криштиану Роналду Ирину Шейк заметили в компании известного актера Леонардо Ди Каприо на фестивале "Коачелла" (Coachella), передают Vesti.kz.

Двух звезд заметили стоящими достаточно близко друг к другу на вечерних концертах 15 и 16 апреля. 37-летняя супермодель и 48-летний Ди Каприо танцевали вместе в толпе зрителей. По данным СМИ, эти двое являются "давними друзьями".

Российская модель Ирина Шейк встречалась с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду с 2010 по 2015 год.

После Роналду Шейк четыре года встречалась с американским актером Брэдли Купером, прежде чем они расстались в июне 2019 года. У них есть дочь, которая родилась в марте 2017 года.

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