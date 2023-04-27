Бывший игрок "Манчестер Сити" раскрыл "правило секса" Гвардиолы

Бывший игрок "Манчестер Сити" Самир Насри раскрыл необычное правило секса, установленное главным тренером команды Хосепом Гвардиолой, передают Vesti.kz.

В беседе с L’Equipe Насри рассказал, что Пеп Гвардиола ввел в "Манчестер Сити" правило секса. Такое же применялось им в период работы в "Барселоне". Тренер всегда настаивает на том, чтобы его игроки не занимались сексом после полуночи. Пеп хочет, чтобы его игроки хорошо спали по ночам, так как это необходимо для уменьшения риска мышечных травм. Каждый игрок должен был следовать этому правилу.

"В один из выходных дней Гвардиола сказал нам, что любой, кто хочет заняться сексом, должен делать это до полуночи, потому что игрокам нужно хорошо высыпаться. Он говорил, что сделал это с Лионелем Месси, и с тех пор у него не было мышечных травм", - сказал Насри.

Ранее Гвардиола уже признавался, что заставлял своих игроков следовать этому правилу. Испанец хочет, чтобы его подопечные вели активную сексуальную жизнь, но обращали внимание на свой сон.

"Невозможно играть в хороший футбол, если ты не занимаешься сексом со своим партнером. Я бы никогда этого не запретил. Если ты занимаешься этим, ты играешь лучше", - говорил Гвардиола.

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