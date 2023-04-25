"Был щедрым парнем". Итальянская модель рассказала о свидании с Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду сейчас состоит в отношениях со своей девушкой Джорджиной Родригес, но до этого он был замечен с другими женщинами после разрыва с супермоделью Ириной Шейк. Кристина Буччино была одной из них, с которой встречался нападающий саудовского "Аль-Насра", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sportskeeda.com.

Итальянская модель рассказала о встрече с футболистом и заявила, что он знает, как завоевать женщину. Она похвалила его и отметила, что он был "щедрым парнем" и "настоящим джентльменом" во время их первой встречи.

Вот что она говорит о португальце:

"Я приехала туда, и там был Криштиану Роналду. Мы встретились, заметили друг друга, наши глаза встретились, а затем он пригласил меня на ужин как джентльмен. Он отличный парень. Я хочу сказать, что Криштиану Роналду - классный. Я видела его невооруженным глазом. Однако когда ты знаешь человека, ты узнаешь все остальное, а Криштиану - щедрый парень и настоящий джентльмен, который знает, как завоевать женщину".

Ранее отмечалось, что Роналду "устал от выходок Джорджины Родригес и ее высокомерия". О том, сколько денег она получит в случае расставания с футболистом, можно узнать здесь.

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