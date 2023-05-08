"Больше не важно". Шакира снова публично задела Пике

Колумбийская певица Шакира публично высказалась о расставании с экс-футболистом "Барселоны" Жераром Пике, передают Vesti.kz.

На первом в истории гала-концерте Billboard "Латиноамериканские женщины в музыке" (Latin Women in Music) Шакира была признана "Женщиной года" благодаря ее недавним хитам, многие из которых отсылали к ее расставанию с Жераром Пике. Шакира рассталась с бывшим защитником "Барселоны" летом 2022 года.

"Больше не так важно, верен ли вам кто-то или нет. Действительно важно, продолжаете ли вы быть верным себе. Когда я чувствовала себя самой потерянной, именно музыка вернула меня на путь. Я написала то, что написала, и спела то, что спела, потому что только женщина может любить до того момента, как эта любовь начинает разрывать тебя на части", - сказала Шакира во время шоу.

Шакира недавно переехала в Майами, чтобы начать новую главу в своей жизни вместе со своими детьми Миланом и Сашей.

Тем временем Жерар Пике состоит в отношениях с Кларой Чиа Марти. Легенда "Барселоны" провел день рождения Марти в ОАЭ, прежде чем отправиться в Майами, чтобы навестить своих детей.

Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, у пары двое детей: мальчики Милан и Саша. В июне 2022 года Шакира объявила о расставании.

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