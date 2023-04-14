Без секса - никак. Формулу здорового мужчины назвала врач

Андролог, эндокринолог и сексопатолог Светлана Калинченко рассказала в подкасте на YouTube-канале Александра Дзидзарии, на что должны обращать внимание мужчины, чтобы быть здоровыми, передают Vesti.kz.

По словам Светланы Калинченко, нужно обращать внимание на четыре пункта.

"У нас появилась формула здорового мужчины. Конечно же, мужское здоровье - это про эрекцию. Поэтому здоровый мужчина должен хотеть и мочь удовлетворить свою женщину. То есть желание и возможность. Еще у здорового мужчины не должно быть ожирения и ночных вставаний в туалет. Должен быть нормальный сон. Сон, секс, отсутствие ожирения и ночных вставаний", - сказала врач.

Ранее специалист назвала самый сложный возраст для мужчин, когда организм дает сбой.

Задаетесь вопросом, почему я читаю такие новости на спортивном сайте? Отвечаем: мы расширяем свой охват и предлагаем нашим читателям более разнообразный контент. Для этого у нас отведена специальная рубрика "Мужская зона".