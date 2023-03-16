10 скрытых причин ослабления эрекции: что нужно проверить

От состояния здоровья напрямую зависит мужская сила — и пренебрегать этим не стоит. Врачи называют 10 неожиданных факторов, которые могут привести к эректильной дисфункции, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.
1. Некоторые лекарства
Некоторые препараты, включая антидепрессанты, средства от гипертонии, обезболивающие и антигистаминные, могут негативно сказываться на потенции. Даже безрецептурные препараты от простуды или аллергии, содержащие компоненты, схожие по действию с адреналином, способны снижать способность к возбуждению.
По словам профессора урологии Гарри Фиша, лекарства, подобные Судафеду, "сводят на нет способность возбуждаться".
2. Лишний вес в области талии
Мужчины с объемом талии более 99 см сталкиваются с риском эректильной дисфункции вдвое чаще, чем те, у кого она не превышает 89 см. Избыточный жир в области живота может снижать уровень тестостерона и вызывать воспаления.
3. Курение
Курение напрямую связано с нарушением эрекции", — отмечает доцент кафедры урологии Йельского университета Чарльз Уокер. Курение повреждает стенки сосудов и ухудшает кровоток, что особенно важно для пениса.
Исследования показывают: курильщики на 51% чаще страдают от эректильной дисфункции, однако у 25% мужчин, бросивших курить, в течение года наблюдается улучшение сексуальной функции.
4. Постоянный стресс
Хроническое нервное напряжение, особенно на работе, - один из ключевых факторов риска. "Многие мужчины в возрасте 40–50 лет теряют потенцию из-за высокого уровня тревожности", - говорит Уокер. Недостаток сна и низкая физическая активность лишь усугубляют ситуацию.
5. Недосып
Сон менее 5 часов в сутки может снизить уровень тестостерона на 10%.
"Сон влияет на гормональный баланс и уровень свободного тестостерона, что критично для либидо и эрекции", - поясняет Уокер.
Идеальная продолжительность сна - 7–8 часов в сутки.
6. Проблемы с деснами
Исследования турецких ученых показали, что мужчины с заболеваниями десен в три раза чаще страдают эректильной дисфункцией. Бактерии из ротовой полости могут проникать в кровь и повреждать сосуды.
Профилактика проста — чистить зубы дважды в день и пользоваться зубной нитью.
7. Чрезмерное употребление алкоголя
Пьянство ухудшает эрекцию и снижает ее качество. Регулярное злоупотребление алкоголем увеличивает риск проблем в сексуальной сфере. Однако полный отказ не требуется - достаточно умеренности.
8. Недостаток физической активности
Физическая активность необходима для поддержания потенции. Интервальные тренировки особенно эффективны - они снижают воспаления и улучшают работу сосудов, как показали исследования, опубликованные в Journal of Clinical Hypertension.
9. Психологический дискомфорт от измен
Измена способна вызывать чувство вины, которое трансформируется в тревожность. Это нарушает химические процессы в мозге и снижает эрекцию.
"Тревожность подавляет выработку нейротрансмиттеров, ответственных за возбуждение", - подчеркивает Уокер.
10. Использование ноутбука на коленях
Повышенная температура от ноутбука негативно влияет на работу яичек. Это может привести к снижению уровня тестостерона и ухудшению эрекции.
Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют использовать подставки или размещать ноутбук на столе.
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