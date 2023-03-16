10 скрытых причин ослабления эрекции: что нужно проверить

От состояния здоровья напрямую зависит мужская сила — и пренебрегать этим не стоит. Врачи называют 10 неожиданных факторов, которые могут привести к эректильной дисфункции, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

1. Некоторые лекарства

Некоторые препараты, включая антидепрессанты, средства от гипертонии, обезболивающие и антигистаминные, могут негативно сказываться на потенции. Даже безрецептурные препараты от простуды или аллергии, содержащие компоненты, схожие по действию с адреналином, способны снижать способность к возбуждению.

По словам профессора урологии Гарри Фиша, лекарства, подобные Судафеду, "сводят на нет способность возбуждаться".

2. Лишний вес в области талии

Мужчины с объемом талии более 99 см сталкиваются с риском эректильной дисфункции вдвое чаще, чем те, у кого она не превышает 89 см. Избыточный жир в области живота может снижать уровень тестостерона и вызывать воспаления.

3. Курение

Курение напрямую связано с нарушением эрекции", — отмечает доцент кафедры урологии Йельского университета Чарльз Уокер. Курение повреждает стенки сосудов и ухудшает кровоток, что особенно важно для пениса.

Исследования показывают: курильщики на 51% чаще страдают от эректильной дисфункции, однако у 25% мужчин, бросивших курить, в течение года наблюдается улучшение сексуальной функции.

4. Постоянный стресс

Хроническое нервное напряжение, особенно на работе, - один из ключевых факторов риска. "Многие мужчины в возрасте 40–50 лет теряют потенцию из-за высокого уровня тревожности", - говорит Уокер. Недостаток сна и низкая физическая активность лишь усугубляют ситуацию.

5. Недосып

Сон менее 5 часов в сутки может снизить уровень тестостерона на 10%.

"Сон влияет на гормональный баланс и уровень свободного тестостерона, что критично для либидо и эрекции", - поясняет Уокер.

Идеальная продолжительность сна - 7–8 часов в сутки.

6. Проблемы с деснами

Исследования турецких ученых показали, что мужчины с заболеваниями десен в три раза чаще страдают эректильной дисфункцией. Бактерии из ротовой полости могут проникать в кровь и повреждать сосуды.

Профилактика проста — чистить зубы дважды в день и пользоваться зубной нитью.

7. Чрезмерное употребление алкоголя

Пьянство ухудшает эрекцию и снижает ее качество. Регулярное злоупотребление алкоголем увеличивает риск проблем в сексуальной сфере. Однако полный отказ не требуется - достаточно умеренности.

8. Недостаток физической активности

Физическая активность необходима для поддержания потенции. Интервальные тренировки особенно эффективны - они снижают воспаления и улучшают работу сосудов, как показали исследования, опубликованные в Journal of Clinical Hypertension.

9. Психологический дискомфорт от измен

Измена способна вызывать чувство вины, которое трансформируется в тревожность. Это нарушает химические процессы в мозге и снижает эрекцию.

"Тревожность подавляет выработку нейротрансмиттеров, ответственных за возбуждение", - подчеркивает Уокер.

10. Использование ноутбука на коленях

Повышенная температура от ноутбука негативно влияет на работу яичек. Это может привести к снижению уровня тестостерона и ухудшению эрекции.

Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют использовать подставки или размещать ноутбук на столе.