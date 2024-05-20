Забег Tau Jarys: 1300 участников из 18 стран покорили алматинские горы

19 мая в Алматинской области прошел забег по пересеченной местности Tau Jarys, организованный корпоративным фондом "Смелость быть первым", передает Vesti.kz.

Это событие собрало 1300 любителей бега из 18 стран мира, став настоящим праздником спорта и единения поколений. Самым возрастным участником забега стал 78-летний спортсмен, а самым юным – 10-летний атлет.

В этом году были представлены детские дистанции 2 км (10-14 лет), а также взрослые – 6 и 12 км (от 15 лет и старше). Трасса проходила в живописной местности в лыжно-биатлонном комплексе "Алатау". Всего в часе езды от Алматы участники смогли провести активные выходные с семьей, коллегами и друзьями.

"Tau Jarys – это не просто забег, это настоящий праздник для всей семьи! Мы всегда стараемся создать атмосферу веселья и радости, чтобы каждый участник, независимо от возраста, смог получить заряд позитива и незабываемые впечатления, – подчеркнула исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева. – Наша миссия – популяризировать спорт и активный образ жизни, и мы верим, что бег – это доступный и эффективный способ сделать первый шаг к этому. Поэтому мы всегда подчеркиваем, что бегать могут все и в любом месте".

Стоит также отметить, что в рамках дистанции скандинавской ходьбы в этом году впервые состоялся Открытый чемпионат Казахстана. Чемпионат стал официальным отбором в сборную команду страны для участия в Кубке Мира по скандинавской ходьбе, который пройдет 29-30 июня в Алматы.

Как отметил Максим Прощенко, основатель первой в Центральной Азии Школы скандинавской ходьбы "Евразия", что ждали этого момента 10 лет:

"Этот старт на Tau Jarys является уникальным: спустя 10 лет после проведения первых забегов по скандинавской ходьбе в рамках Almaty Marathon, впервые организованы соревнования с награждением и судейством по международным правилам. Локация Tau Jarys идеально подходит для проведения такого мероприятия, так как правила соревнований по скандинавской ходьбе предписывают использование естественного рельефа".

Абсолютными победителями на дистанции 12 км стали Рахимжан Кельманов (43 минуты 17 секунд) среди мужчин и Диана Айдосова (52 минуты 53 секунды) среди женщин. На дистанции 6 км первыми финишировали Нурисбек Сексембай (21 минута 47 секунд) и Дана Гусарова (25 минут 13 секунд).

Тройка победителей среди женщин и мужчин на каждой дистанции были награждены денежными призами (130, 100 и 70 тысяч на дистанции 12 км, 70, 50, 30 тысяч тенге на дистанции 6 км), грамотами и подарками от партнеров.

Призовые места в возрастных категориях выиграли более 100 спортсменов, а все участники получили медали финишеров. Результаты забега опубликованы на сайте almaty-marathon.kz.

Отметим, что продолжается регистрация на самое крупное спортивное мероприятие в Центральной Азии – Almaty Marathon, который состоится 29 сентября. Астана также ждет бегунов – 16 июня состоится Astana Half Marathon.

Фото предоставлено организаторами.