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В Алматы прошел чемпионат по дуатлону. Соревнования принял обновленный трек в Центральном парке

В Алматы прошел чемпионат по дуатлону. Соревнования принял обновленный трек в Центральном парке
©Федерация триатлона Алматы

10 сентября в Алматы прошел городской чемпионат по дуатлону, который объединил на одной площадке триатлетов и велогонщиков, передает корреспондент Vesti.kz.

Соревнование впервые прошло на новой локации - обновленном треке в Центральном парке отдыха. Первыми на старт вышли взрослые спортсмены категории AGE GROUP, которые состязались в эстафете.

В командном зачете выступили 4 команды, состоящие из 4 спортсменов:
1. World Class Almaty (Карлыгаш Каирбекова, Марат Кадырбаев, Эдуард Дитрих и Валихан Шажиров).
2. SundayBike 1 (Павлина Ковалёва, Рахат Акишев, Рустам Калиев и Евгений Сладков).
3. SundayBike 2 (Ольга Ганюшкина, Айдос Баширов, Роман Сапрыгин и Ерлан Жалмагамбетов).
4. Shatnaya Team (Вячеслав Ким, Андрей Меренков, Екатерина Шатная и Айима Буссакова).

Каждый участник должен был преодолеть 1800 метров бега, 6,6 километра вело и 900 метров бега. Итоговое время команды высчитывалось согласно результату по сумме времени всех этапов с учетом транзитного времени.

Разгорелась нешуточная борьба - участники эстафеты выкладывались на 100 процентов под пристальным вниманием судей и поддержки команды. Сразу после стартового горна в лидеры выбилась команда World Class Almaty, которая обгоняла других на несколько кругов на протяжении всей гонки. Но зрители наблюдали неожиданный переворот событий - команда SundayBike 1 упорно догоняла лидера и буквально на финише вырвала победу!

По итогам соревнований первой стала команда SundayBike 1 (1:36:32), на втором месте оказалась World Class Almaty (1:36:32), а третьей финишировала Shatnaya Team (1:42:51).

В индивидуальном зачете среди тренеров школ триатлона Алматы лучший результат показал Никита Федотовских (World Class Almaty), выигравший с отрывом в 47 секунд. Следом на подиуме разместились призеры — Антон Портнягин (My Win) и Сункар Карабалин (Tengri News).

Затем на дистанции 1500 метров на велосипеде и 600 метров бегом соревновались юные спортсмены 8-12 лет. Победителями в своих категориях стали Ян Чечет, Рания Алияр, Артем Абсалямов, Азалия Доскожа.

Для детей это мероприятие стало настоящим праздником - они смогли не только проверить свои силы в реальных условиях, но и попробовать себя на настоящем велотреке.

Организаторами чемпионата выступили Федерация триатлона Алматы и Федерация велосипедного спорта  Алматы.

Фото: предоставлено организаторами.

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