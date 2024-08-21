Всемирные игры кочевников в Астане: цена билетов и расписание спортивных событий
Открытие пятых Всемирных игр кочевников состоятся 8 сентября на стадионе "Астана-Арена", передают Vesti.kz.
Открытие пятых Всемирных игр кочевников состоятся 8 сентября на стадионе "Астана-Арена", передают Vesti.kz.
Билеты на мероприятия стоят от 15 000 до 50 000 тенге. Соревнования будут проходить на лучших спортивных площадках Астаны по 21 виду спорта, включая:
- Конные скачки
- Национальные виды борьбы
- Традиционные интеллектуальные игры
- Единоборства
- Стрельба из традиционного лука
- Охота с птицами
- Состязания на лошадях
- Народные игры
Спортивная программа Всемирных игр кочевников
Виды спорта: қазақ күресі, алыш, корэш (татарская поясная борьба).
Место: Дворец единоборств имени Ж. Ушкемпирова
Цена билетов: 2500–7500 тенге
Виды спорта: асық ату, ордо, мас-рестлинг, кураш, перетягивание каната, ашыртмалы аба гюреши
Место: Ледовый дворец "Алау"
Цена билетов: 1000–3000 тенге
Виды спорта: көкпар, кок бору, бәйге
Место: ипподром "Казанат"
Цена билетов: Көкпар и кок бору: 1000–6000 тенге
Финальные матчи: 2000–15 000 тенге
Бәйге: 3000–15 000 тенге
Виды спорта: жамбы ату, теңге ілу, аударыспақ, құсбегілік, Powerful Nomad
Место: этноаул
Цена билетов: 1000–2000 тенге
Вид спорта: традиционная стрельба из лука
Место: Конно-спортивный комплекс "Аргымак"
Цена билетов: 600–3000 тенге
Вид спорта: интеллектуальные игры тоғызқұмалак, мангала, овари
Место: без зрителей
Льготы и Скидки:
50% скидка: школьники (6–18 лет) и пенсионеры
Бесплатные билеты: для детей до 5 лет и лиц с инвалидностью I и II группы. Льготные билеты можно приобрести в офлайн-кассах при наличии соответствующих документов.
Напомним, что Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 13 сентября.
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