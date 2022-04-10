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Покорившая ОИ-2022 казашка из Китая показала своего парня

Покорившая ОИ-2022 казашка из Китая показала своего парня
©instagram.com/ahnaeradake
Новости спорта Живи спортом

Этническая казашка Акнар Ардак, выступающая в конькобежном спорте за Китай, показала своего парня, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Видео появилось в аккаунте raiys_kerei и оно подписано так: "Ақнар Ардаққызы жігітін көрсетті" (Акнар Ардак показала своего парня). Насколько серьезно данное заявление или же оно сделано в шуточной форме, неизвестно.

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@raiys_kerei #рекомендации ♬ 原创音乐 - Raiys

Акнар родилась в 1999 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики. 1 июня ей исполнится 23 года. Отец девушки ушел из жизни, мама работает учительницей. Сама Акнар с детства увлекалась коньками и льдом. Известно, что на ранних этапах своей спортивной карьеры девушка участвовала в международных соревнованиях только по шорт-треку, а с 2018 года Акнар начала выступать в конькобежном спорте. Однажды ей удалось обновить рекорд страны.

В одном из интервью этническая казашка отмечала, что ее развитие в спорте во многом связано с известным китайским конькобежцем, а ныне тренером Синь Циньшанем. Он помог раскрыть ее потенциал. В январе 2022 года в ходе отборочных соревнований на зимние Олимпийские игры в Пекине среди членов китайской команды Ардак заняла два первых места на дистанциях 3000 метров и 5000 метров, после чего вошла в состав национальной сборной страны.

На Олимпиаде-2022 Акнар выступила на трех дистанциях: 1500 и 3000 метров, где показала 17-й результат, а также в женской командой гонке. Причем Ардак покорила болельщиков в Пекине своей внешностью.

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