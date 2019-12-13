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Новости по теме: Наши в еврокубках

УЕФА нашел замену Казахстану для домашних матчей
УЕФА нашел замену Казахстану для домашних матчей "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы" и "Кайсара" в еврокубках
Были на волоске. Семь нереальных побед "Астаны" в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Были на волоске. Семь нереальных побед "Астаны" в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Битый "МЮ" и ошарашенный "Селтик". Самые запоминающиеся матчи казахстанских клубов с победителями ЛЧ и ЛЕ
Битый "МЮ" и ошарашенный "Селтик". Самые запоминающиеся матчи казахстанских клубов с победителями ЛЧ и ЛЕ
Экс-тренер соперника "Астаны" по ЛЕ стал претендентом на место казахстанца в зарубежном клубе
Экс-тренер соперника "Астаны" по ЛЕ стал претендентом на место казахстанца в зарубежном клубе
Игрок сборной России может перейти в состав экс-соперника "Астаны" по ЛЕ за 40 миллионов евро
Игрок сборной России может перейти в состав экс-соперника "Астаны" по ЛЕ за 40 миллионов евро
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Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
СКА Локомотив 22:00
1 1,38 X 5,4 2 6,15
Футбол. Лига чемпионов 2019/20
Ювентус Лион 01:00
1 1,58 X 4,58 2 6,1
Манчестер Сити Реал М 01:00
1 1,71 X 4,64 2 4,62
Футбол. Лига Европы 2019/20
Вулверхэмптон Уондерерс Олимпиакос 1:0
Базель Айнтрахт Фр 1:0
Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
Витебск Ислочь 21:00
1 2,23 X 3,32 2 3,24
Динамо Мн Смолевичи 23:00
1 1,144 X 8 2 11,5
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
Тукумс 2000 Валмиера 21:00
Метта/ЛУ Даугавпилс 21:00
Футбол. Суперкубок России 2020/21
Зенит Локомотив М 22:00
1 2,256 X 3,36 2 3,62
Велоспорт. Тур Польши 2020
Групповая гонка. Этап 3. Wadowice - Bielsko-Biala (203.1 km) 15:25
Теннис. Выставочные матчи 2020
Ломакин Тируин 18:00
1 1,62 2 2,216
Арконада Ломакин 19:30
1 1,26 2 3,7
Эль Михдави Попко 19:30
1 4,44 2 1,175
20 декабря 2019 09:04
Третье место в группе, или сколько заработала "Астана" в прошлом сезоне Лиги Европы
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Третье место в группе, или сколько заработала "Астана" в прошлом сезоне Лиги Европы
Данные обнародованы УЕФА.
14 декабря 2019 20:06
"Победа над "МЮ" останется в истории". Стойлов - о кризисе и трансферах "Астаны", проблемах сборной РК и своем будущем
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"Победа над "МЮ" останется в истории". Стойлов - о кризисе и трансферах "Астаны", проблемах сборной РК и своем будущем
Тренер высказался и об отмене лимита на легионеров из ЕАЭС.
13 декабря 2019 20:56
"Я два года жду свои деньги. Пришлось идти в суд". Экс-игрок казахстанских клубов - о деле в ФИФА
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"Я два года жду свои деньги. Пришлось идти в суд". Экс-игрок казахстанских клубов - о деле в ФИФА
Сейчас он выступает в первой лиге чемпионата Сербии.
13 декабря 2019 19:47
"Ожидал большего от "Астаны". Рукавина - о причинах поражения от "Партизана"
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"Ожидал большего от "Астаны". Рукавина - о причинах поражения от "Партизана"
Столичный клуб финишировал на последнем месте в группе ЛЕ.
13 декабря 2019 12:33
"Оставили все силы с "МЮ". Зарубежный журналист назвал причину поражения "Астаны" в заключительном туре Лиги Европы
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"Оставили все силы с "МЮ". Зарубежный журналист назвал причину поражения "Астаны" в заключительном туре Лиги Европы
Он отметил, что команда играла без изюминки.
13 декабря 2019 12:02
Соперник "Астаны" по группе стал рекордсменом по количеству забитых голов в Лиге Европы
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Соперник "Астаны" по группе стал рекордсменом по количеству забитых голов в Лиге Европы
И успешно квалифицировался в плей-офф.
13 декабря 2019 10:39
Клуб игрока "Астаны" в компенсированное время избежал поражения в последнем матче Лиги Европы
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Клуб игрока "Астаны" в компенсированное время избежал поражения в последнем матче Лиги Европы
И не дал сопернику обойти себя в таблице.
13 декабря 2019 08:22
"Это предрешило исход матча". Эрич - о поражении от "Партизана" и успешном сезоне для "Астаны"
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"Это предрешило исход матча". Эрич - о поражении от "Партизана" и успешном сезоне для "Астаны"
Капитан рассказал, что сыграло ключевую роль в Белграде.
13 декабря 2019 07:46
"Рассчитывали на другой результат". Полузащитник "Астаны" назвал обидным поражение в последнем матче ЛЕ
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"Рассчитывали на другой результат". Полузащитник "Астаны" назвал обидным поражение в последнем матче ЛЕ
Маевский отметил, что его команда могла забить больше.
13 декабря 2019 07:32
Мы заслужили выход из группы Лиги Европы - тренер "Партизана" после победы над "Астаной"
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Мы заслужили выход из группы Лиги Европы - тренер "Партизана" после победы над "Астаной"
Он считает, первый тайм был лучшим в исполнении его команды в сезоне.
13 декабря 2019 04:51
Григорчук прокомментировал информацию об интересе "Астаны" к форварду "Ромы"
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Григорчук прокомментировал информацию об интересе "Астаны" к форварду "Ромы"
Он сделал два дубля в двух матчах ЛЕ против чемпиона Казахстана.
13 декабря 2019 04:40
"В 2020 году "Астана" будет выступать в еврокубках лучше". Григорчук - о поражении от "Партизана" в ЛЕ
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"В 2020 году "Астана" будет выступать в еврокубках лучше". Григорчук - о поражении от "Партизана" в ЛЕ
Он назвал причину такого результата.
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