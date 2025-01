"Золотой глобус"-2025: полный список победителей и номинантов

Завершилась 82-я церемония вручения премии "Золотой глобус"-2025. Событие прошло в отеле Beverly Hilton в Калифорнии в ночь с 5 на 6 января. Vesti.kz рассказывают обо всех номинантах и победителях одного из главных кинособытий года.

"Золотой глобус"-2025: победители

Первая в наступившем году премия удивила неожиданными результатами. В этом году не было очевидных номинантов-фаворитов, из-за чего борьба за статуэтки стала куда интереснее. В целом, "Золотой глобус"-2025 не разочаровал.

Лучший фильм - драма

"Бруталист"

"Совершенный незнакомец"

"Конклав"

"Дюна: Часть вторая"

"Мальчишки из "Никеля"

"Пятое сентября"

Лучший фильм - комедия или мюзикл

"Анора"

"Претенденты"

"Эмилия Перес"

"Настоящая боль"

"Субстанция"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

Лучшая режиссура

Жак Одиар ("Эмилия Перес")

Шон Бэйкер - "Анора"

Брэди Корбет - "Бруталист"

Эдвард Бергер - "Конклав"

Корали Фаржа - "Субстанция"

Паял Кападиа - "Все, что нам кажется светом"

Лучший актер в драматическом фильме

Эдриан Броуди - "Бруталист" (за роль Ласло Тота)

Тимоти Шаламе - "Совершенный незнакомец" (за роль Боба Дилана)

Дэниэл Крэйг - "Квир" (за роль Уильяма Ли)

Рэйф Файнс - "Конклав" (за роль кардинала Томаса Лоуренса)

Колман Доминго - "Синг Синг" (за роль Джона "Дивайн Джи" Уитфилда)

Себастиан Стэн - "Ученик. Восхождение Трампа" (за роль Дональда Трампа)

Лучшая актриса в драматическом фильме

Памела Андерсон - "Шоугерл" (за роль Шелли)

Анджелина Джоли - "Мария" (за роль Марии Каллас)

Николь Кидман - "Плохая девочка" (за роль Роми Мейтис)

Тильда Суинтон - "Комната по соседству" (за роль Марты)

Фернанда Торрес - "Я все еще здесь" (за роль Юнис Пайвы)

Кейт Уинслет - "Ли" (за роль Ли Миллер)

Лучший актер в комедии или мюзикле

Джесси Айзенберг - "Настоящая боль" (за роль Дэвида Каплана)

Гэбриел Лабелль - "Шоу субботним вечером" (за роль Лорна Майклза)

Хью Грант - "Еретик" (за роль мистера Рида)

Джесси Племонс - "Виды доброты" (за роль Роберта, Дэниела и Эндрю)

Глен Пауэлл - "Я не киллер" (за роль Гэри Джонсона)

Себастиан Стэн - "Другой человек" (за роль Эдварда Лемюэля / Гая Мораца)

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Эми Адамс - "Ночная сучка" (за роль Матери)

Синтия Эриво - "Злая: Сказка о ведьме Запада" (за роль Эльфэбы)

Карла София Гаскон - "Эмилия Перес" (за роль Эмилии Перес / Хуана "Манитас" Дель Монте)

Майки Мэдисон - "Анора" (за роль Аноры (Эни) Михеевой)

Деми Мур - "Субстанция" (за роль Элизабет Спаркл)

Зендея - "Претенденты" (за роль Таши Дональдсон)

Лучший актер второго плана

Юра Борисов - "Анора" (за роль Игоря)

Киран Калкин - "Настоящая боль" (за роль Бенджи Каплана)

Эдвард Нортон - "Совершенный незнакомец" (за роль Пита Сигера)

Гай Пирс - "Бруталист" (за роль Харрисона Ван Бюрена)

Джереми Стронг - "Ученик" (за роль Роя Кона)

Дензел Вашингтон - "Гладиатор 2" (за роль Макрина)

Лучшая актриса второго плана

Селена Гомес - "Эмилия Перес" (за роль Джесси Дель Монте)

Ариана Гранде - "Злая: Сказка о ведьме Запада" (за роль Галинды Апланд)

Фелисити Джонс - "Бруталист" (за роль Эржебет Тот)

Маргарет Куолли - "Субстанция" (за роль Сью)

Изабелла Росселлини - "Конклав" (за роль сестры Агнес)

Зои Салдана - "Эмилия Перес" (за роль Риты Мора Кастро)

Лучший сценарий

Жак Одиар - "Эмилия Перес"

Шон Бэйкер - "Анора"

Брэди Корбет и Мона Фастволд - "Бруталист"

Джесси Айзенберг - "Настоящая боль"

Корали Фаржа - "Субстанция"

Питер Строган - "Конклав"

Лучшая музыка к фильму

Фолькер Бертельманн - "Конклав"

Дэниел Блюмберг - "Бруталист"

Крис Бауэрс - "Дикий робот"

Клеман Дюколь и Камилла - "Эмилия Перес"

Трент Резнор и Аттикус Росс - "Претенденты"

Ханс Циммер - "Дюна: Часть вторая"

Лучшая песня

Beautiful That Way - "Шоугерл" (музыка и слова: Эндрю Уайатт, Майли Сайрус и Ликке Ли)

Compress / Repress - "Претенденты" (музыка и слова: Трент Резнор, Аттикус Росс и Лука Гуаданьино)

"Эль Маль" - "Эмилия Перес" (музыка и слова: Клеман Дюколь, Камилла и Жак Одиар)

Forbidden Road - "Лучший" (музыка и слова: Робби Уильямс, Фредди Векслер и Саша Скарбек)

Kiss the Sky - "Дикий робот" (музыка и слова: Дилейси, Джордан К. Джонсон, Стефан Джонсон, Марен Моррис, Майкл Поллак и Али Тампоси)

Mi Camino - "Эмилия Перес" (музыка и слова: Клеман Дюколь и Камилла)

Лучший анимационный фильм

"Поток"

"Головоломка 2"

"Моана 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Птичья месть"

"Дикий робот"

Лучший фильм на иностранном языке

"Я все еще здесь" (Бразилия)

"Все, что нам кажется светом" (Франция/Индия/Нидерланды/Люксембург/Италия)

"Горная невеста" (Италия)

"Семя священного инжира" (США/Германия)

"Девушка с иглой" (Польша/Швеция/Дания)

"Эмилия Перес" (Франция)

Лучшие кинематографические и кассовые достижения

"Чужой: Ромул"

"Битлджус Битлджус"

"Дэдпул и Росомаха"

"Гладиатор 2"

"Головоломка 2"

"Смерч 2"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дикий робот"

Победители в области ТВ

Лучший телевизионный сериал (драма)

"Сегун"

"Игра в кальмара"

"День шакала"

"Мистер и миссис Смит"

"Медленные лошади"

"Дипломатка"

Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)

"Медведь"

"Начальная школа Эбботт"

"Джентльмены"

"Хитрости"

"Убийства в одном здании"

"Никто этого не хочет"

Лучший мини-сериал или телефильм

"Монстры: История Лайла и Эрика Менендес"

"Все совпадения неслучайны"

"Настоящий детектив"

"Пингвин"

"Олененок"

"Рипли"

Лучший актер в драматическом телесериале

Дональд Гловер - "Мистер и миссис Смит" (за роль Джона Смита / Майкла)

Джейк Джилленхол - "Презумпция невиновности" (за роль Расти Сабича)

Гэри Олдман - "Медленные лошади" (за роль Джексона Лэмба)

Эдди Редмэйн - "День Шакала" (за роль "Шакала")

Хироюки Санада - "Сегун" (за роль Йошии Торанаги)

Билли Боб Торнтон - "Землевладелец" (за роль Томми Норриса)

Лучшая актриса в драматическом телесериале

Кэти Бейтс - "Мэтлок" (за роль Мэдлин Кингстон / "Мэтти" Мэтлок)

Эмма Д'Арси - "Дом дракона" (за роль Рейениры Таргариен)

Кери Расселл - "Дипломатка" (за роль Кейт Уолер)

Майя Эрскин - "Мистер и миссис Смит" (за роль Джейн Смит)

Анна Саваи - "Сегун" (за роль Тоды Марико)

Кира Найтли - "Черные голуби" (за роль Хелен Уэбб)

Лучший актер в телевизионном сериале - комедия или мюзикл

Джереми Аллен Уайт - "Медведь" (за роль Кармена "Карми" Берзатто)

Тед Дэнсон - "Человек внутри" (за роль Чарльза)

Стив Мартин - "Убийства в одном здании" (за роль Черльза-Хейдена Сэвиджа)

Джейсон Сигел - "Терапия" (за роль Джимми Лэрда)

Мартин Шорт - "Убийства в одном здании" (за роль Оливера Патнэма)

Адам Броуди - "Никто этого не хочет" (за роль Ноя Роклова)

Лучшая актриса в телевизионном сериале - комедия или мюзикл

Айо Эдебири - "Медведь" (за роль Сидни Адаму)

Кристен Белл - "Никто этого не хочет" (за роль Джоанны)

Кинта Брансон - "Начальная школа Эбботт" (за роль Джанин Тигс)

Кэтрин Хан - "Это все Агата" (за роль Агаты Харкнесс)

Селена Гомес - "Убийства в одном здании" (за роль Мэйбл Мора)

Джин Смарт - "Хитрости" (за роль Деборы Вэнс)

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Колин Фаррелл - "Пингвин" (за роль Освальда "Оза" Кобба / Пингвина)

Ричард Гэдд - "Олененок" (за роль Донни Данна)

Кевин Клайн - "Все совпадения неслучайны" (за роль Стивена Бригстока)

Купер Кох - "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес" (за роль Эрика Менендеса)

Юэн Макгрегор - "Джентльмен в Москве" (за роль графа Александра Ростова)

Эндрю Скотт - "Рипли" (за роль Тома Рипли)

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Кейт Бланшетт - "Все совпадения неслучайны" (за роль Кэтрин Рэйвенскрофт)

Джоди Фостер - "Настоящий детектив" (за роль шерифа Лиз Дэнверс)

Кристин Милиоти - "Пингвин" (за роль Софии Джиганте (Фальконе))

София Вергара - "Грисельда" (за роль Грисельды Бланко)

Наоми Уоттс - "Вражда: Капоте против Лебедей" (за роль Бейб Пэйли)

Кейт Уинслет - "Режим" (за роли Елены Вернем)

Лучший актер второго плана - сериал

Таданобу Асано - "Сегун" (за роль Касиги Ябусиге)

Хавьер Бардем - "Монстры: История Лайла и Эрика Менендес" (за роль Хосе Менендеса)

Харрисон Форд - "Терапия" (за роль доктора Пола Роудса)

Эбон Мосс-Бакрак - "Медведь" (за роль Ричарда "Ричи" Джеримовича)

Джек Лауден - "Медленные лошади" (за роль Ривера Картрайта)

Диего Луна - "Машина" (за роль Энди Переса)

Лучшая актриса второго плана - сериал

Дакота Фаннинг - "Рипли" (за роль Мардж Шервуд)

Джессика Ганнинг - "Олененок" (за роль Марты Скотт)

Элисон Дженни - "Дипломатка" (за роль вице-президента Грейс Пенн)

Кали Рейс - "Настоящий детектив" (за роль Эванджелин Наварро)

Ханна Айнбиндер - "Хитрости" (за роль Эвы Дэниелс)

Лиза Колон-Зайас - "Медведь" (за роль Тины Марреро)

Специальные награды

Виола Дэвис - Премия Сесиля Б. Де Милля (Награда за вклад в кинематограф)

Тед Дэнсон - Премия имени Кэрол Бернетт (Награда за вклад в области телевидения).