Вызывает смещение позвоночника. Врач назвала худшую позу для сна
Нефролог Дарья Садовская рассказала о том, как популярные позы для сна могут повлиять на самочувствие. По ее словам, некоторые позиции могут вызывать проблемы с позвоночником и дыханием, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Record.
Нефролог Дарья Садовская рассказала о том, как популярные позы для сна могут повлиять на самочувствие. По ее словам, некоторые позиции могут вызывать проблемы с позвоночником и дыханием, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Record.
Самые безопасные позы
1. Сон на спине
Сон на спине считается самым безопасным вариантом:
- Поддерживает нейтральное положение головы, шеи и позвоночника.
- Снижает риск возникновения болей в спине и шее.
2. Сон на боку с подушкой между ног
Эта позиция также полезна для здоровья:
- Сохраняет правильную осанку во время сна.
- Уменьшает храп и помогает справляться с апноэ.
- Снимает напряжение в пояснице и бедрах.
Самая вредная поза
Специалист предупреждает, что сон на животе, особенно с подтянутой к груди ногой, является самой опасной позицией:
- Вызывает смещение позвоночника и напряжение в шее и пояснице.
- Создает нагрузку на бедра и грудную клетку, затрудняя дыхание.
Вывод
Для поддержания здоровья и предотвращения болей в спине и шее лучше всего спать на спине или на боку с подушкой между ног. Сон на животе стоит избегать из-за риска развития проблем с позвоночником и дыханием.
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