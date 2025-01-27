Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Lifestyle
Сегодня 10:37
 

Вызывает смещение позвоночника. Врач назвала худшую позу для сна

  Комментарии

Поделиться
Вызывает смещение позвоночника. Врач назвала худшую позу для сна ©depositphotos.com

Нефролог Дарья Садовская рассказала о том, как популярные позы для сна могут повлиять на самочувствие. По ее словам, некоторые позиции могут вызывать проблемы с позвоночником и дыханием, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Record.

Поделиться

Нефролог Дарья Садовская рассказала о том, как популярные позы для сна могут повлиять на самочувствие. По ее словам, некоторые позиции могут вызывать проблемы с позвоночником и дыханием, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Record.

Самые безопасные позы

1. Сон на спине

Сон на спине считается самым безопасным вариантом:

  • Поддерживает нейтральное положение головы, шеи и позвоночника.
  • Снижает риск возникновения болей в спине и шее.

2. Сон на боку с подушкой между ног

Эта позиция также полезна для здоровья:

  • Сохраняет правильную осанку во время сна.
  • Уменьшает храп и помогает справляться с апноэ.
  • Снимает напряжение в пояснице и бедрах.

Самая вредная поза

Специалист предупреждает, что сон на животе, особенно с подтянутой к груди ногой, является самой опасной позицией:

  • Вызывает смещение позвоночника и напряжение в шее и пояснице.
  • Создает нагрузку на бедра и грудную клетку, затрудняя дыхание.

Вывод

Для поддержания здоровья и предотвращения болей в спине и шее лучше всего спать на спине или на боку с подушкой между ног. Сон на животе стоит избегать из-за риска развития проблем с позвоночником и дыханием.

Здоровье

Реклама

Живи спортом!