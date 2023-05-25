Врач объяснил, почему полезно спать голышом

Сон без одежды может не только улучшить его качество, но и оказать положительное влияние на здоровье, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Как утверждает доктор Дэвид Розен, специалист по медицине сна и представитель Американской академии медицины сна, одной из ключевых причин является охлаждающий эффект при отказе от пижамы. Это помогает организму регулировать температуру, что, в свою очередь, способствует выработке мелатонина и других гормонов сна.

"Поддержание прохлады во время сна - простой способ улучшить его качество, - отметил доктор Розен. - Тем, кто любит спать под теплым одеялом, стоит рассмотреть вариант сна без одежды, чтобы уравновесить температуру тела".

Он также добавил, что слишком высокая температура кожи, особенно в помещениях с температурой выше 21 градуса Цельсия, может нарушать гормональный баланс, препятствуя достижению глубоких фаз сна.

Дополнительные плюсы для здоровья

По словам Розена, отказ от пижам может снизить риск грибковых инфекций у женщин. Влажная и теплая среда, которая образуется в области гениталий при ношении тесной одежды, способствует размножению дрожжевого грибка Candida, вызывающего молочницу.

"Проветривание интимной зоны во сне помогает предотвратить развитие инфекции", - говорится в медицинском отчете, соавтором которого выступил доктор Розен.

У мужчин ношение тесного нижнего белья также может негативно повлиять на фертильность. Согласно исследованиям, повышенная температура мошонки снижает качество и подвижность сперматозоидов, что может затруднить зачатие.

Бонус для пар

Сон без одежды может укрепить эмоциональную связь между партнерами. Это связано с кожным контактом, который стимулирует выработку окситоцина - так называемого "гормона любви". Этот гормон способствует снижению уровня стресса и улучшению настроения.

Что говорят исследования

Согласно опросу, проведенному брендом Sealy в 2024 году, 20 процентов жителей Великобритании предпочитают спать обнаженными. Среди мужчин доля таких составляет более 22 процентов, причем наиболее часто этот вариант выбирают люди старше 50 лет - свыше 32 процентов.

Женщины, напротив, чаще отдают предпочтение пижамам - около 70 процентов респонденток сообщили, что спят в одежде.