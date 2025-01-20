В Казахстане с февраля повысят цены на автогаз

Министерство энергетики Казахстана объявило о планах повышения цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ), используемый в качестве автомобильного топлива, с 1 февраля 2025 года. Это решение принято для адаптации цен к реальной себестоимости производства, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Причины повышения

Согласно проекту приказа министра энергетики, предельная оптовая цена на сжиженный газ увеличится с 45 158 тенге до 51 932 тенге за тонну. В министерстве пояснили, что текущая себестоимость производства составляет от 65 000 до 75 000 тенге за тонну, что приводит к убыткам производителей и нехватке средств на модернизацию заводов и проведение ремонтных работ.

Также наблюдается рост потребления сжиженного газа: с 1,8 миллиона тонн в 2022 году до прогнозируемых 2,4 миллиона тонн в 2024 году. Ожидается, что в розничной цене увеличение составит от 6 до 21 тенге за литр в зависимости от региона.

Комментарий Министерства

В ведомстве отметили: "Этот шаг создаст условия для привлечения инвестиций в газопереработку и позволит обеспечить растущие потребности внутреннего рынка".

Отмена регулирования цен на бензин и дизель

Помимо повышения цен на сжиженный газ, Министерство энергетики рассматривает отмену государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо. Как заявляют в министерстве, низкая стоимость ГСМ в Казахстане по сравнению с соседними странами приводит к "серому" экспорту и дефициту топлива внутри страны.

Для сравнения:



Бензин АИ-92: Казахстан — 205 тенге за литр, Россия — 288 тенге, Кыргызстан — 385 тенге, Узбекистан — 489 тенге.

Казахстан — 205 тенге за литр, Россия — 288 тенге, Кыргызстан — 385 тенге, Узбекистан — 489 тенге.

Дизельное топливо: Казахстан — 295 тенге за литр, Россия — 355 тенге, Кыргызстан — 427 тенге, Узбекистан — 528 тенге.



Ситуация с ценами в СНГ

Несмотря на планируемое повышение, цена сжиженного газа в Казахстане остается одной из самых низких среди стран СНГ, что позволяет сохранять конкурентоспособность топлива на внутреннем рынке.