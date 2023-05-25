Как в Казахстане рассчитываются отпускные - куда обращаться при нарушениях

С наступлением летнего сезона Министерство труда и социальной защиты населения напомнило гражданам о правилах расчета отпускных, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Порядок начисления отпускных

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Размер выплаты за отпуск определяется исходя из средней заработной платы сотрудника.

Средний заработок рассчитывается по специальным правилам, действующим с 2015 года. Сначала определяется среднедневной (или среднечасовой) доход: для этого общую сумму зарплаты за расчетный период делят на количество рабочих дней (или часов) в этом же периоде.

Расчетный период составляет 12 месяцев, предшествующих отпуску. Если сотрудник работает менее года, расчет производится на основании фактически отработанного времени. Отпуск предоставляется в календарных днях, но оплачиваются только рабочие дни (или часы), попадающие в период отпуска.

"Оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за три рабочих дня до его начала. При предоставлении отпуска вне графика – не позднее трех рабочих дней со дня его предоставления", – пояснили в министерстве.

Эти правила распространяются на всех работодателей, вне зависимости от формы собственности.

Куда обращаться при нарушениях

В случае несвоевременной выплаты отпускных или их невыплаты можно подать жалобу в Комитет государственной инспекции труда при Минтруда.

Если проблема связана с конкретным работодателем, обращение направляется в территориальный департамент государственной инспекции труда по месту регистрации компании. Инспекция имеет право провести проверку и принять меры в защиту работника.

Штрафы за невыплату отпускных

За нарушение сроков выплаты отпускных предусмотрена административная ответственность по статье 87 Кодекса об административных правонарушениях.

Штрафные санкции зависят от статуса нарушителя:

должностное лицо – 30 МРП (117 960 тенге в 2025 году);

малый бизнес – 60 МРП (235 920 тенге);

средний бизнес – 100 МРП (393 200 тенге);

крупный бизнес – 150 МРП (589 800 тенге).

Отпускные для родителей

Работодатель обязан предоставить отпуск беременным женщинам, родившим, а также усыновившим (удочерившим) новорожденного:

по беременности и родам;

усыновителям новорожденных детей;

по уходу за ребенком до трех лет – без сохранения заработной платы.

Последний вид отпуска может быть предоставлен:

матери или отцу – по их выбору;

одинокому родителю;

другому родственнику, фактически воспитывающему ребенка;

опекуну или усыновителю.

"Работник имеет право использовать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста полностью или по частям", – уточнили в Минтруда.

Читайте также: Когда лучше брать отпуск в 2025 году: самые выгодные месяцы