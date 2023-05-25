Как в Казахстане рассчитываются отпускные - куда обращаться при нарушениях

С наступлением летнего сезона Министерство труда и социальной защиты населения напомнило гражданам о правилах расчета отпускных, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Порядок начисления отпускных
В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Размер выплаты за отпуск определяется исходя из средней заработной платы сотрудника.
Средний заработок рассчитывается по специальным правилам, действующим с 2015 года. Сначала определяется среднедневной (или среднечасовой) доход: для этого общую сумму зарплаты за расчетный период делят на количество рабочих дней (или часов) в этом же периоде.
Расчетный период составляет 12 месяцев, предшествующих отпуску. Если сотрудник работает менее года, расчет производится на основании фактически отработанного времени. Отпуск предоставляется в календарных днях, но оплачиваются только рабочие дни (или часы), попадающие в период отпуска.
"Оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее чем за три рабочих дня до его начала. При предоставлении отпуска вне графика – не позднее трех рабочих дней со дня его предоставления", – пояснили в министерстве.
Эти правила распространяются на всех работодателей, вне зависимости от формы собственности.
Куда обращаться при нарушениях
В случае несвоевременной выплаты отпускных или их невыплаты можно подать жалобу в Комитет государственной инспекции труда при Минтруда.
Если проблема связана с конкретным работодателем, обращение направляется в территориальный департамент государственной инспекции труда по месту регистрации компании. Инспекция имеет право провести проверку и принять меры в защиту работника.
Штрафы за невыплату отпускных
За нарушение сроков выплаты отпускных предусмотрена административная ответственность по статье 87 Кодекса об административных правонарушениях.
Штрафные санкции зависят от статуса нарушителя:
Отпускные для родителей
Работодатель обязан предоставить отпуск беременным женщинам, родившим, а также усыновившим (удочерившим) новорожденного:
Последний вид отпуска может быть предоставлен:
"Работник имеет право использовать отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста полностью или по частям", – уточнили в Минтруда.
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