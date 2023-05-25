В Казахстане еще одна госуслуга станет доступна онлайн

В Казахстане запускается пилотный проект по оформлению удостоверений личности в онлайн-формате. Соответствующий приказ подписали Министерство внутренних дел и Министерство цифрового развития, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Согласно документу, оформить новое удостоверение личности можно будет через портал электронного правительства или приложение eGov Mobile. Услуга будет доступна при условии, что срок действия текущего документа истек или истекает в течение 30 дней.
Как сообщили в пресс-службе МВД, воспользоваться услугой также смогут граждане, чей документ просрочен не более чем на 10 дней.
Как оформить удостоверение личности онлайн
Пилотный проект будет действовать с момента официального опубликования приказа до 31 марта 2026 года.
Реклама