В каких депозитах казахстанцам лучше держать свои деньги

На конец 2024 года казахстанцы доверили банкам более 23 трлн тенге, что делает депозиты одним из самых популярных способов инвестиций, передают Vesti.kz. Эксперты подробно разобрали виды вкладов, их условия и преимущества.

Основные виды депозитов

Сберегательные депозиты

Эти вклады предлагают самые высокие проценты, но взамен требуют строгого соблюдения условий. Пополнение счета возможно не всегда, а за досрочное снятие денег теряется весь накопленный процент. Банки требуют уведомлять об изъятии средств за 30 дней, что делает сберегательные депозиты подходящими для долгосрочных накоплений.

Bank RBK: 17,5% годовых при сроке 6 месяцев (минимальная сумма - 15 тыс. тенге).

Freedom Bank: те же условия, но минимальный вклад - 500 тыс. тенге.

БЦК: 17,2% годовых на три месяца (минимальный вклад - 500 тыс. тенге).

Интересно, что за меньший срок банк предлагает более высокие ставки. Например, Народный банк предлагает 17% годовых за полугодовой вклад, а за два года - всего 12,9%.

Срочные депозиты

Ставки здесь сопоставимы с сберегательными (в среднем 15% годовых), но условия более гибкие. При досрочном изъятии средств клиент теряет только часть вознаграждения. Это делает срочные вклады менее популярными, поскольку они представляют промежуточный вариант между сберегательными и несрочными депозитами.

Несрочные депозиты

Этот вид вклада является самым востребованным, так как позволяет свободно пополнять и снимать деньги без штрафов. Условия просты: необходимо лишь поддерживать неснижаемый остаток, обычно 1 000 тенге.

Freedom Bank: - 14,1% (срок вклада 13 месяцев)

БЦК - 13,9% срок (13 месяцев),

Нурбанк - 13,87% (6/12 месяцев)

Евразийский банк - 13,8% (13 месяцев)

Kaspi - 13,2% (12 месяцев)

Береке банк - 13,1% (6 месяцев)

ForteBank - 13,1% (6 месяцев)

Халык банк - 13% (6 месяцев)

Регулятор ограничил максимальные ставки, чтобы минимизировать системные риски. Теперь банки фокусируются на дополнительных бонусах и удобстве клиентов.

Как выбрать банк

Эксперты советуют учитывать не только ставки вознаграждения, но и такие факторы:

Надежность: показатели ликвидности, состояние кредитного портфеля, активы.

Доступность: наличие филиала или банкомата рядом с вами. Это снижает расходы на комиссии.

Комфорт: возможность управлять счетом через мобильное приложение.

Важно помнить: закон не обязывает торговцев принимать оплату через переводы или карты, поэтому потребность в наличных остается актуальной.

Для каждого вида вкладов можно найти подходящий вариант, главное - определить свои финансовые цели и выбрать оптимальный способ их достижения.