Ученые нашли связь между длиной пальцев и спортивным потенциалом

Соотношение длины указательного (2D) и безымянного (4D) пальцев может указывать на уровень выносливости человека. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 5000 человек из 12 стран, передают Vesti.kz со ссылкой на Wiley.

Специалисты выяснили, что люди с низким индексом 2D:4D - то есть когда безымянный палец длиннее указательного - чаще показывают высокие результаты в видах спорта на выносливость, таких как марафоны, велогонки или лыжные забеги.

По словам исследователей, эта особенность связана с воздействием тестостерона в период внутриутробного развития, что влияет на формирование сердечно-сосудистой системы и скелетной мускулатуры.

"Измерение и сравнение длины пальцев может показаться новинкой, но исследования показывают, что это проверенный и биологически обоснованный метод определения мышечной силы, а теперь и выносливости", - отметила Бетани Гауэр из Университета Южной Австралии.

При этом ни пол, ни возраст существенно не влияли на результаты, за исключением слабого влияния возраста на связь с результатами спортивных тестов .

Таким образом, индекс 2D:4D имеет потенциал в качестве предиктора спортивной готовности, особенно в видах спорта, где важна выносливость. Однако он не заменяет физиологические тесты VO₂max (максимальное потребление кислорода) или оценку механической эффективности.