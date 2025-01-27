Ученые доказали эффективность мемов в обучении

Исследователи из Университета Атенео де Манилы (Филиппины) доказали, что использование интернет-мемов в образовательном процессе положительно сказывается на успеваемости школьников. В ходе эксперимента, проведенного среди учащихся 11-х классов, установлено, что мемы способны повысить интерес к учебе и улучшить запоминание информации, передают Vesti.kz.

Опыты с мемами в биологии

Эксперимент охватывал более 200 учеников филиппинских частных школ. Участников разделили на две группы:

Первая группа изучала биологию с использованием мемов. Вторая группа обучалась по традиционным материалам.

Результаты исследования, опубликованные в Asian Journal of Biology Education, демонстрируют:

Студенты из группы, использующей мемы, получили на итоговом тестировании в среднем 21,46 правильного ответа, что на 21% выше, чем у контрольной группы со средним результатом 17,74.

Школьники показали более позитивное отношение к предмету и повысили самооценку знаний.

Почему мемы работают?

Ученые отмечают несколько преимуществ использования мемов в образовании:

Они делают сложные темы доступнее для понимания.

Мемы вызывают интерес к изучаемому материалу и снижают стресс.

Создание собственных мемов активно вовлекает учащихся в учебный процесс.

Награды и признание

Методика использования мемов получила награду SOSE Week 2024 за инновационный подход к обучению. Исследователи утверждают, что такой способ помогает школьникам не только запомнить факты, но и глубже понять материал через веселые и понятные образы.

Вывод

Мемы - не только развлечение, но и эффективный образовательный инструмент. Их использование способствует улучшению успеваемости, делает процесс обучения интересным и помогает ученикам полюбить даже сложные предметы.