Туман и гололед: какой будет погода в Казахстане 20 января

©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Синоптики из Казгидромета рассказали о погодных условиях, которые ожидают казахстанцев в понедельник, 20 января. Детальный прогноз по городам выглядит следующим образом, передает Vesti.kz.