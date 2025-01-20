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Туман и гололед: какой будет погода в Казахстане 20 января

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Туман и гололед: какой будет погода в Казахстане 20 января ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Синоптики из Казгидромета рассказали о погодных условиях, которые ожидают казахстанцев в понедельник, 20 января. Детальный прогноз по городам выглядит следующим образом, передает Vesti.kz.

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Синоптики из Казгидромета рассказали о погодных условиях, которые ожидают казахстанцев в понедельник, 20 января. Детальный прогноз по городам выглядит следующим образом, передает Vesti.kz.

  • Астана: переменная облачность, дождь и снег, метель, гололед. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -3…-5°C, днем -1…+1°C.
  • Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер до 5 м/с. Температура ночью -3…-5°C, днем +3…+5°C.
  • Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью 0…-2°C, днем +9…+11°C.
  • Актау: облачно, дождь. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +1…+3°C, днем +4…+6°C.
  • Актобе: облачно, снег, гололед. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью -3…-5°C, днем -1…-3°C.
  • Атырау: облачно, дождь и снег, туман, гололед. Ветер ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0…-2°C, днем 0…+2°C.
  • Жезказган: облачно, снег, метель, гололед. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью и днем 0…-2°C.
  • Караганда: облачно, снег, метель, гололед. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью -3…-5°C, днем -1…-3°C.
  • Кокшетау: переменная облачность, снег, низовая метель, гололед. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -5…-7°C, днем -1…+1°C.
  • Конаев: переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью -5…-7°C, днем +1…+3°C.
  • Костанай: облачно, снег, метель. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -5…-7°C, днем -1…-3°C.
  • Кызылорда: облачно, временами дождь и снег, гололед. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью -1…+1°C, днем +5…+7°C.
  • Павлодар: переменная облачность, снег, низовая метель. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью -10…-12°C, днем 0…-2°C.
  • Петропавловск: облачно, дождь, снег, поземок, гололед. Ветер 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью -7…-9°C, днем -1…-3°C.
  • Семей: облачно, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -8…-10°C, днем -2…-4°C.
  • Талдыкорган: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью -5…-7°C, днем +1…+3°C.
  • Тараз: переменная облачность, без осадков, туман. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью -3…-5°C, днем +6…+8°C.
  • Туркестан: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -1…-3°C, днем +7…+9°C.
  • Уральск: облачно, дождь и снег, туман, гололед. Ветер 9-14 м/с. Температура ночью и днем -1…+1°C.
  • Усть-Каменогорск: облачно, без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью -8…-10°C, днем -2…-4°C.

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