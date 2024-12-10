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Тайная любовь Мбаппе: все улики ведут к девушке, которая разбила сердце звезды "Реала"

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Тайная любовь Мбаппе: все улики ведут к девушке, которая разбила сердце звезды "Реала" ©instagram.com/emma__smet

Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился подробностями своей личной жизни, признавшись, что был глубоко влюблен в женщину, имя которой он предпочел не раскрывать. Однако поклонники и СМИ предполагают, что речь идет об Эмме Смет, с которой форварда неоднократно видели вместе. Их роман обсуждают уже не первый год, а недавние слова футболиста только подогрели интерес к этой истории, передают Vesti.kz.

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Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился подробностями своей личной жизни, признавшись, что был глубоко влюблен в женщину, имя которой он предпочел не раскрывать. Однако поклонники и СМИ предполагают, что речь идет об Эмме Смет, с которой форварда неоднократно видели вместе. Их роман обсуждают уже не первый год, а недавние слова футболиста только подогрели интерес к этой истории, передают Vesti.kz.

Эмма Смет - французская актриса и модель с настоящей звездной родословной.

Ее дед - легендарный певец и актер Джонни Холлидей, отец - музыкант Давид Холлидей, а мать - актриса и модель Эстель Лефебюр.

С таким бэкграундом ее судьба могла быть предрешена, но Эмма решила строить карьеру самостоятельно. Сначала она заявила о себе в мире моды, сотрудничая с известными брендами. Но одной модельной карьеры ей оказалось мало, и Эмма решила покорить экраны.

Раскрыта девушка Мбаппе. Она старше его на 9 лет


Слухи о романе между Мбаппе и Смет начали распространяться после того, как их несколько раз видели вместе в Париже.

Предположительно, любовная история между футболистом и актрисой началась в 2019 году, а все началось на дне рождения Неймара, который он праздновал в Pavillon Gabriel.

Именно там, по информации Aqababe, между Мбаппе и Смет возникла искра. 

Особое внимание привлекла активность Мбаппе в социальной сети Instagram: в 2022 году на День святого Валентина он поставил "лайк" на фотографии девушки с плюшевым мишкой, что вызвало предположения, что именно он подарил ей этот подарок.

Хотя потенциальные, уже экс-возлюбленные, старались держать свои отношения в секрете, но подобные детали только и усиливали слухи об их романе.

В том же году пара несколько раз была замечена вместе. Один из самых запоминающихся моментов произошел в парке аттракционов "Астерикс", где их засняли папарацци. Эти кадры быстро разлетелись по интернету и стали очередным поводом для слухов о том, что пара официально встречается.


Однако, несмотря на чувства, их отношения не выдержали испытаний. Как утверждает все тот же Aqababe, причиной разрыва стали разногласия во взглядах и проблемы с родственниками Эммы.

Ходили слухи, что кто-то из семьи актрисы вмешался в отношения, что вызывало напряжение между парой. Также важным фактором стало нежелание обоих публично подтверждать свои отношения, что могло вызвать разногласия между ними.

В этот же период Мбаппе столкнулся с семейными трудностями, что только усугубило эмоциональное состояние игрока. Несмотря на это, оба постарались разойтись мирно.

По слухам, после расставания Эмма сосредоточилась на своей актерской карьере, а Мбаппе - на своей игре. Но, как показало недавнее интервью Килиана, воспоминания об этих отношениях до сих пор отложились у него в сердце.

"Я был влюблен, но сейчас я свободен. Надеюсь, однажды я снова смогу полюбить", - сказал Мбаппе в интервью Canal+.


Ранее Мбаппе приписывали отношения с трансгендерной моделью Инес Рау. Также он имел непродолжительную связь со Стефани Роуз Бертрам. Кроме того, ходили слухи о том, что француз встречался с Ким Кардашьян и Алисией Эйли.

Как сложились отношения Мбаппе с трансгендерной моделью

Мбаппе выступает за "Реал" с лета. В нынешнем сезоне форвард сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее в его карьере были "Монако" и "Пари Сен-Жермен". В составе сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира-2018, а также Лигу наций-2021.

Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбол

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