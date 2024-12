Тайная любовь Мбаппе: все улики ведут к девушке, которая разбила сердце звезды "Реала"

Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе поделился подробностями своей личной жизни, признавшись, что был глубоко влюблен в женщину, имя которой он предпочел не раскрывать. Однако поклонники и СМИ предполагают, что речь идет об Эмме Смет, с которой форварда неоднократно видели вместе. Их роман обсуждают уже не первый год, а недавние слова футболиста только подогрели интерес к этой истории, передают Vesti.kz.

Эмма Смет - французская актриса и модель с настоящей звездной родословной.

Ее дед - легендарный певец и актер Джонни Холлидей, отец - музыкант Давид Холлидей, а мать - актриса и модель Эстель Лефебюр.

С таким бэкграундом ее судьба могла быть предрешена, но Эмма решила строить карьеру самостоятельно. Сначала она заявила о себе в мире моды, сотрудничая с известными брендами. Но одной модельной карьеры ей оказалось мало, и Эмма решила покорить экраны.

Раскрыта девушка Мбаппе. Она старше его на 9 лет

Слухи о романе между Мбаппе и Смет начали распространяться после того, как их несколько раз видели вместе в Париже.

Предположительно, любовная история между футболистом и актрисой началась в 2019 году, а все началось на дне рождения Неймара, который он праздновал в Pavillon Gabriel.

Именно там, по информации Aqababe, между Мбаппе и Смет возникла искра.

Особое внимание привлекла активность Мбаппе в социальной сети Instagram: в 2022 году на День святого Валентина он поставил "лайк" на фотографии девушки с плюшевым мишкой, что вызвало предположения, что именно он подарил ей этот подарок.

Хотя потенциальные, уже экс-возлюбленные, старались держать свои отношения в секрете, но подобные детали только и усиливали слухи об их романе.

В том же году пара несколько раз была замечена вместе. Один из самых запоминающихся моментов произошел в парке аттракционов "Астерикс", где их засняли папарацци. Эти кадры быстро разлетелись по интернету и стали очередным поводом для слухов о том, что пара официально встречается.

Однако, несмотря на чувства, их отношения не выдержали испытаний. Как утверждает все тот же, причиной разрыва стали разногласия во взглядах и проблемы с родственниками Эммы.

Do you guys think he’s talking about Emma Smet ? https://t.co/8YuRaenrFK pic.twitter.com/hVmdsYPnrE