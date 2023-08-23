Соблазнительная ведущая показала шикарное тело в купальнике (Видео)

Ведущая "Матч ТВ" Ольга Петрикова поделилась со своими подписчиками в Instagram весьма горячим контентом, сообщают Vesti.kz.
Девушка опубликовала видео со своего отдыха, в котором позирует в сексуальном купальнике. Пользователи соцсетей по достоинству оценили ее формы, отправив в адрес Ольги комплиментарные высказывания:
"Такое шикарное тело правда бывает?!"
"Шикарная. Отлично выглядите, Ольга"
"Шикарная женщина"
"Навык вылезания из бассейна отработан отлично"
"Идеальная! Глаза свернешь!!!"
"Какая женщина, Господи"
"Какая шикарная фигура"
"Чуть с кровати не упал"
"Настоящая королева красоты"
Ольга Петрикова родилась 31 мая 1982 года в Сургуте. Девичья фамилия - Матвеева. В детстве занималась лыжным спортом, входила в сборную Ханты-мансийского автономного округа по лыжным гонкам и биатлону. Регулярно принимала участия в городских и областных соревнованиях. Успела также поработать фитнес-тренером.
В 2004-м окончила факультет физической культуры в Сургутском государственном университете, позже получила еще два высших образования - журналистское и юридическое.
Участвовала в конкурсах красоты.
Отказавшись от спорта, решила работать на телевидении. С 2016 года - ведущая "Матч ТВ".
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