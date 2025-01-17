Сильный снег и метель: прогноз погоды в Казахстане на 17 января

Синоптики Казгидромета рассказали, какую погоду ожидать жителям Казахстана в пятницу, 17 января. Прогноз охватывает основные города и области республики, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Погода в крупных городах

Астана: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 15-18 м/с. Ночью -11...-13 °C, днем -6...-8 °C.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Ночью -2...-4 °C, днем +3...+5 °C.

Шымкент: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью -1...+1 °C, днем +5...+7 °C.

Прогноз по регионам

Акмолинская область: снег, метель, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Ночью -8...-16 °C, днем -6...-11 °C.

Алматинская область: осадки (дождь, снег) на западе и севере области. Туман на севере и юге. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -5...-13 °C, днем -3...+6 °C.

Жетысу: небольшие осадки. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Ночью -10...-20 °C, днем -2...+12 °C в разных районах.

Западно-Казахстанская область: осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ночью и утром туман. Ветер 9-14 м/с. Ночью -7...-15 °C, днем -5...+3 °C.

Восточно-Казахстанская область: снег, метель, гололед. Ветер 9-14 м/с, местами порывы до 20 м/с. Ночью -3...-20 °C, днем -1...+1 °C в разных районах.

Жамбылская область: дождь, снег, гололед, сильные осадки в горах. Туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Ночью -3...+2 °C, днем 0...+10 °C.

Краткие советы

В условиях метели и гололеда будьте осторожны на дорогах.

Обратите внимание на туман в ряде областей – это может снизить видимость на дорогах.

Жителям южных и горных регионов стоит подготовиться к осадкам, особенно в горах.