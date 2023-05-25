Какой штраф грозит водителям в Казахстане с июня: что нужно знать

С 1 июня в Казахстане вступает в силу запрет на использование зимней резины в летний период. За нарушение предусмотрена административная ответственность, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Auto.
Штрафы за нарушение
Согласно пункту 5 статьи 590 КоАП РК, водители, не заменившие зимние шины на летние, могут быть оштрафованы на 5 МРП — в 2025 году это составляет 19 145 тенге.
Повторное нарушение в течение года обойдется в 20 МРП, то есть 76 580 тенге.
Отдельно уточняется, что летом запрещено использование шипованной резины. Она повреждает асфальт и создает дополнительную нагрузку при высоких температурах.
Когда следует переходить на летние шины
По закону зимние шины обязательны с 1 декабря по 1 марта. Однако автоспециалисты советуют ориентироваться на погодные условия. Менять покрышки рекомендуется, когда среднесуточная температура стабильно превышает +5 градусов.
Зимняя резина, предназначенная для низких температур, в теплую погоду теряет эффективность. Она становится мягкой, быстрее изнашивается, ухудшает управляемость и увеличивает расход топлива.
Летняя резина, напротив, обладает жесткой структурой, лучше сцепляется с дорожным покрытием и снижает риск аквапланирования.
Что делать после замены шин
После перехода на летние шины специалисты рекомендуют обязательно проверять развал-схождение. Пренебрежение этим может привести к ускоренному износу покрышек и повреждению подвески.
Регулировка колес влияет на управляемость автомобиля и безопасность движения. Помимо явных признаков — увода руля или неравномерного износа шин — могут проявляться и менее заметные последствия:
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