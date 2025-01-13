Штормовые предупреждения и прогноз погоды на 13 января в Казахстане
Синоптики из "Казгидромета" сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны. Жителям рекомендуется проявлять осторожность из-за сильных ветров, тумана и гололеда, передают Vesti.kz.
Синоптики из "Казгидромета" сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны. Жителям рекомендуется проявлять осторожность из-за сильных ветров, тумана и гололеда, передают Vesti.kz.
Штормовые предупреждения
Область Жетісу: туман, северо-восточный ветер с порывами до 15–20 м/с в районе Алакольских озер.
Костанайская область: туман на западе, севере, востоке и в Костанае.
Северо-Казахстанская область: туман на западе, юге и востоке.
Туркестанская область: туман в горных районах.
Западно-Казахстанская область: гололед на западе и севере, ночной и утренний туман.
Область Абай: туман на севере и в Семее.
Акмолинская область: туман на северо-востоке и в Кокшетау.
Мангистауская область: туман на западе, севере и в Актау.
Атырауская область: туман на юге, западе и в Атырау.
Погода в крупных городах
|Город
|Ночная температура
|Дневная температура
|Прогноз
|Ветер
|Астана
|-16…-18°C
|-8…-10°C
|Переменная облачность, без осадков
|Южный, 2–7 м/с
|Алматы
|-6…-8°C
|0…+2°C
|Переменная облачность, без осадков
|Северо-западный, 0–5 м/с
|Шымкент
|-3…-5°C
|+10…+12°C
|Переменная облачность, без осадков
|Юго-восточный, 5–10 м/с
|Актау
|+1…+3°C
|+6…+8°C
|Переменная облачность, без осадков. Ночью возможен туман
|Юго-восточный, 5–7 м/с
|Атырау
|-2…-4°C
|+2…+4°C
|Переменная облачность, временами туман
|Юго-восточный, 2–7 м/с
|Караганда
|-12…-14°C
|-3…-5°C
|Переменная облачность, без осадков
|Юго-восточный, 2–7 м/с
|Талдыкорган
|-15…-17°C
|0…+2°C
|Переменная облачность, без осадков
|Юго-западный, 2–7 м/с
|Уральск
|-10…-12°C
|0…-2°C
|Переменная облачность, возможен туман
|Юго-восточный, 5–10 м/с
Для получения подробного прогноза в других регионах посетите сайт "Казгидромета". Будьте осторожны на дорогах из-за тумана и гололеда!
Реклама