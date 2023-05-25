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Штормовое предупреждение объявили в Алматы

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Штормовое предупреждение объявили в Алматы ©depositphotos.com

В Алматы утром 14 апреля ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в городском ДЧС, передают Vesti.kz.

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В Алматы утром 14 апреля ожидается сильный дождь, гроза и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Об этом предупредили в городском ДЧС, передают Vesti.kz.

Спасатели призвали алматинцев и гостей города воздержаться от походов в горы до улучшения погодных условий.

"В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков или ветра, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток — вы можете не найти обратный маршрут", - предупредили в ДЧС.

Если непогода застала на улице

Спасатели рекомендуют соблюдать следующие меры предосторожности:

  • обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;

  • не парковать автомобили под деревьями;

  • избегать нахождения рядом со слабо укрепленными конструкциями, которые могут обрушиться;

  • пешеходам соблюдать осторожность — в дождь они становятся менее заметными для водителей.

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