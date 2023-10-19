Самая красивая конькобежка мира показала сексапильное фото

6-кратная чемпионка мира по конькобежному спорту нидерландка Ютта Лердам опубликовала сексуальное фото у себя в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

Перед зеркалом 24-летняя девушка позирует в темном платье с глубоким декольте и вырезом.

Лердам - лидер сборной Нидерландов, она специализируется на спринтерских дистанциях. Также Ютта трижды выигрывала чемпионат Европы.

В этом году нидерландка начала встречаться с известным американским блогером и боксером Джейком Полом. Ее можно было увидеть на его поединках. К тому же на странице девушки в Instagram в избытке фото с Полом.

Вот только неизвестно, насколько у них все серьезно, поскольку у Джейка ранее были скоротечные романы и с другими девушками. Несмотря на это, Ютта, похоже, без ума от своего 26-летнего бойфренда, раз уж делится совместными снимками:

©instagram.com/juttaleerdam

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