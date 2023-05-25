Сабина Алтынбекова попала в рейтинг самых неожиданных разводов 2025 года

Российский "Спорт-Экспресс" рассказал о самых неожиданных разводах спортсменов в 2025 году, в том числе упомянув расставание казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой с бизнесменом Саятом Салманулы, передают Vesti.kz.

Сабина Алтынбекова и Саят Салманулы

Самая красивая спортсменка Азии Сабина Алтынбекова вышла замуж за бизнесмена Саята Салманулы в 2020 году. Через год в семье родился сын. По всей видимости, построить счастливую семью у волейболистки не получилось. Проблемы в паре начались уже в 2023-м: тогда спортсменка удалила все совместные фото с супругом. Поклонникам Сабина сказала, что её решение обусловлено желанием, чтобы их не сглазили.

Несколько лет Сабина Алтынбекова и Саят Салманулы предпринимали попытки сохранить семью, но у них не получилось. В марте 2025 года казахстанская волейболистка опубликовала пост-признание в социальных сетях. Девушка рассказала, что она официально развелась с бизнесменом.

"В этом мире, где голос чужих мнений часто громче собственного, существует изысканная роскошь — быть верной себе. Это не просто акт сопротивления внешним влияниям. Это акт истинной силы. Когда женщина решает слушать только себя, она вступает в единение с самой сутью своей души. Это состояние — не эгоизм, а глубокая любовь и уважение к себе, без которой невозможен ни внутренний мир, ни гармония", — написала спортсменка в своём блоге.

Со своими подписчиками волейболистка поделилась, что в ближайшее время не планирует вступать в отношения. Один из фанатов спросил у Сабины, у кого есть шанс стать её мужем, и попросил перечислить критерии идеального избранника. На что Алтынбекова заявила, что хочет побыть одна.

"А можно я передохну, пожалуйста", — ответила Сабина.

Топ-6 самых неожиданных разводов в спорте-2025

🔹Роберто Карлос и Мариана Лукон

🔹Бастиан Швайнштайгер и Ана Иванович

🔹Хосеп Гвардиола и Кристина Серра

🔹Райан Лохте и Кайла Рид

🔹Сабина Алтынбекова и Саят Салманулы

🔹Наоми Осака и Cordae

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!