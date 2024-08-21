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Вчера 22:48
 

Роналду раскрыл правду про отношения с Джорджиной

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Роналду раскрыл правду про отношения с Джорджиной ©x.com/Cristiano

Суперзвезда сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал возможно сенсационное заявление, назвав Джорджину Родригес своей женой, сообщают Vesti.kz.

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Суперзвезда сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал возможно сенсационное заявление, назвав Джорджину Родригес своей женой, сообщают Vesti.kz.

Роналду и Джорждина с 2016 года состоят в отношениях. У них двое общих детей, а также в семье воспитываются трое его детей от предыдущих отношений. Пара никогда публично не объявляла о заключении брака.

В видео на своем YouTube-канале, созданном 21 августа, 39-летний футболист назвал свою давнюю партнершу Джорджину "женой".

Однако это видео может свидетельствовать о том, что Роналду и Джорджина связали себя узами брака на тайной церемонии. Также стоит отметить, что на видео оба носят обручальные кольца.

Роналду Криштиану Джорджина Родригес Португалия Футбол

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