Резкое похолодание до -35 градусов и снег надвигаются на Казахстан

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в Казахстане с 21 по 23 января. Большую часть страны ожидают осадки, сильный ветер и резкое похолодание, передает Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Осадки и сильный ветер

В период с 21 по 22 января северо-западный циклон принесет осадки на большую часть страны:

в северных регионах ожидается снег, местами сильный снег;

на востоке, юге и юго-востоке Казахстана прогнозируются обильные осадки в виде дождя и снега.

По всей стране прогнозируются метель, гололед и туман, а также усиление ветра до 15-28 метров в секунду. В восточных, южных и юго-восточных областях порывы ветра могут достигать и превышать 30 м/с.

Резкое похолодание

После прохождения теплого и влажного циклона ожидается смещение холодного антициклона. Это приведет к значительному понижению температуры:

в северной половине страны до -25…-35°C;

в южных регионах до -15…-25°C.

Синоптики предупреждают о необходимости быть готовыми к сложным погодным условиям и соблюдать осторожность на дорогах из-за гололеда и плохой видимости.