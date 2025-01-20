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Регистрация мопедов в Казахстане: что нужно знать и когда правила вступят в силу

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Регистрация мопедов в Казахстане: что нужно знать и когда правила вступят в силу ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев

С 5 апреля 2025 года в Казахстане мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам. Это означает, что для их эксплуатации потребуется пройти регистрацию и выполнить ряд обязательных процедур, передает Vesti.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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С 5 апреля 2025 года в Казахстане мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам. Это означает, что для их эксплуатации потребуется пройти регистрацию и выполнить ряд обязательных процедур, передает Vesti.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Что необходимо для эксплуатации мопеда

Согласно нововведениям, водители мопедов должны иметь:



  • регистрацию мопеда в полиции;

  • водительское удостоверение категории А1, А или В;

  • технический осмотр транспортного средства;

  • страховку гражданской ответственности.

Для регистрации требуется обратиться в специализированный ЦОН по месту жительства и предоставить:



  • удостоверение личности (возможно в электронном виде);

  • технический документ или характеристику мопеда.

Затем необходимо заполнить заявление, пройти осмотр транспортного средства и оплатить госпошлины.

Последствия незарегистрированной эксплуатации

Старший инспектор комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы напомнила: "С 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, а также езда без водительских прав будут запрещены. Мы рекомендуем всем зарегистрировать транспортное средство и получить необходимые документы, чтобы избежать нарушений."

Подробности изменений

Нововведения были утверждены Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 3 октября 2024 года. Внесены поправки в Закон "О дорожном движении" и Административный кодекс. Теперь мопедистам запрещено ездить без водительского удостоверения подкатегории А1, а также без государственных номеров. Эти изменения затрагивают все мопеды, включая те, чья максимальная конструктивная скорость не превышает 50 километров в час.

Что это значит для владельцев мопедов

Чтобы избежать штрафов и проблем с законом, владельцы мопедов обязаны своевременно пройти регистрацию, получить права и страховой полис. Новые правила направлены на повышение безопасности на дорогах и приведение стандартов в соответствие с международной практикой.

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