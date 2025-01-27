Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Lifestyle
Сегодня 13:07
 

Посольство в США предупредило казахстанцев об ужесточении правил

  Комментарии

Поделиться
Посольство в США предупредило казахстанцев об ужесточении правил ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Посольство Казахстана в США сделало заявление в связи с ужесточением миграционной политики Соединенных Штатов. Нововведения направлены на укрепление безопасности границ и сокращение нелегальной миграции, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Поделиться

Посольство Казахстана в США сделало заявление в связи с ужесточением миграционной политики Соединенных Штатов. Нововведения направлены на укрепление безопасности границ и сокращение нелегальной миграции, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Предупреждение для граждан Казахстана

Посольство обратилось к казахстанцам, находящимся в США, с призывом соблюдать актуальные требования американских властей:

"Уважаемые граждане Республики Казахстан, находящиеся на территории США! Принимаемые меры касаются незаконно прибывших в страну иностранцев. Среди последствий - заключение под стражу, выдворение с ограничениями на повторный въезд, аннулирование социальных пособий, разрешений на работу и других льгот", - говорится в сообщении.

Посольство напоминает, что у иностранцев без действующей визы или грин-карты есть возможность добровольно покинуть США. Это позволит избежать принудительного выдворения и запрета на повторный въезд.

Основные изменения в миграционной политике

Политика "Оставайтесь в Мексике": мигранты, пересекающие границу с Мексикой и подающие заявку на убежище, обязаны оставаться на территории Мексики до решения суда.

Прекращение схемы "поймал-отпустил" (catch and release): задержанные мигранты больше не будут выпускаться на свободу до рассмотрения их дел. Они могут содержаться в специализированных центрах, возвращаться в страны происхождения или направляться в третьи страны.

Прекращение использования приложения CBP One: его больше нельзя использовать для условного освобождения (parole) или упрощенного въезда иностранцев.

Рекомендации казахстанцам

Посольство Казахстана рекомендует гражданам, находящимся в США, следить за обновлениями в миграционном законодательстве и обеспечивать наличие всех необходимых документов. Важно соблюдать местные законы, чтобы избежать санкций и проблем с американскими властями.

США Казахстан Миграция

Реклама

Живи спортом!