Как получить пособие по безработице в Казахстане в 2025 году

Более 293 тысяч жителей Казахстана в 2024 году получили социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы. Из них 258,6 тысячи начали получать выплаты именно в прошлом году. Общая сумма выплат составила 88,3 миллиарда тенге, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Как получить выплату из ГФСС

Согласно законодательству, уволенные работники имеют право на соцвыплаты от 1 до 6 месяцев. Срок выплат зависит от:

стажа участия в системе обязательного социального страхования;

уровня дохода за последние два года.

Размер выплаты: до 45% от потерянного дохода. Финансирование производится из средств ГФСС.

Процедура оформления выплаты

Чтобы оформить выплату, нужно:

Авторизоваться на портале eGov.kz. В разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу". Заполнить заявку онлайн, подписать ее с помощью ЭЦП и отправить на рассмотрение. Ожидать ответа от карьерного центра, который предложит подходящие вакансии в течение одного дня. Если работа не найдена, статус безработного будет присвоен в течение трех рабочих дней дистанционно. Также услугу можно оформить через электронную биржу труда (enbek.kz).

Проактивный формат получения услуги

Если вы зарегистрированы как безработный, система автоматически отправит SMS с предложением оформить выплату. Достаточно согласиться, ответив на сообщение, чтобы выплата была назначена автоматически.

Цель социальной выплаты

Выплаты из ГФСС предоставляются независимо от причины увольнения. Они предназначены для поддержки граждан в период поиска работы и обеспечения финансовой стабильности.