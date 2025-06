Почему опасно спать при включенном вентиляторе в жаркую погоду, объяснил врач

Сон с включенным вентилятором в жару может нанести вред организму, заявил доктор медицинских наук Наихед Али. По его словам, ночное использование вентилятора может вызвать сухость в дыхательных путях, усилить симптомы аллергии и спровоцировать боли в мышцах, передают Vesti.kz со ссылкой на The Daily Mail.

Эксперт по здоровью и старший консультант клиники Vera пояснил, что постоянный поток воздуха сушит слизистые оболочки, провоцируя заложенность носа, першение в горле и кашель.

"Сухие дыхательные пути вырабатывают более густую слизь, которая задерживает аллергены и раздражители. Это может вызывать кашель, осиплость голоса и заложенность носа", - рассказал доктор Али.

Он отметил, что движение воздуха также поднимает в воздух пыль и частицы с постельного белья и пола, усиливая симптомы у людей с астмой или аллергией. "Многие просыпаются с заложенной грудью или чиханием после ночи с вентилятором", — добавил он.

Кроме того, длительное воздействие прохладного воздуха на мышцы и суставы может привести к их переохлаждению и утренней скованности. "Охлажденные мышцы напрягаются в качестве защитной реакции, и это напряжение может сохраняться до теплого душа или растяжки", - пояснил врач.

Как снизить риски при использовании вентилятора

Тем, кто не может уснуть без вентилятора, доктор Али советует включать его на таймер: достаточно 90 минут - это длительность одного цикла сна. Также он рекомендует направлять поток воздуха не на кровать, а на противоположную стену и держать рядом стакан воды для увлажнения горла.

Людям, склонным к аллергии, стоит чаще менять фильтры в спальне и стирать постельное бельё не реже раза в неделю.

Альтернативные способы охлаждения без вентилятора

Психолог и специалист по сну доктор Линдси Браунинг из компании And So To Bed объяснила, что жаркая погода мешает сну, так как организму сложно снизить температуру тела, необходимую для засыпания.

По ее словам, при отсутствии кондиционера можно прибегнуть к простым и эффективным методам охлаждения.

Заморозьте грелку

Наполните грелку на две трети водой и положите в морозильник на два часа. За полчаса до сна поместите ее в постель, чтобы охладить поверхность. Главное - убрать ее перед тем, как лечь спать, чтобы избежать переохлаждения кожи.

Положите носки или наволочку в морозильник

Охлажденные в морозильной камере носки или наволочка обеспечат мгновенный эффект прохлады и помогут понизить температуру тела.

Храните уходовую косметику в холодильнике

Ночная косметика, хранящаяся в холодильнике, не только продлевает срок годности, но и освежает кожу во время вечернего ухода.

Используйте спрей с водой

Для дополнительного охлаждения можно опрыскивать лицо, шею и запястья холодной водой. Также доктор Браунинг советует слегка увлажнять одеяла и подушки.