Почему мерзнут ноги, объяснил врач

Врач высшей категории Александр Горячев рассказал о возможных причинах и решениях проблемы холодных ног. Он отметил, что это состояние может быть вызвано как внешними факторами, так и скрытыми заболеваниями, передают Vesti.kz.

Основные причины

1. Холодная погода и неподходящая обувь

На морозе организм уменьшает приток крови к конечностям, чтобы сохранить тепло в жизненно важных органах. Плохо утепленная, слишком тесная или изготовленная из искусственных материалов обувь также может усугубить потерю тепла.

Решение: выбирайте удобную обувь с натуральными утеплителями, не стойте на месте, старайтесь больше двигаться.

2. Плохая циркуляция крови

Холодные ноги могут сигнализировать о сосудистых заболеваниях, таких как облитерирующий атеросклероз, который ухудшает кровоток в конечностях.

3. Эндокринные патологии

Нарушения работы щитовидной железы (гипотиреоз), диабет и другие эндокринные нарушения могут влиять на кровообращение и провоцировать ощущение холода в ногах.

4. Дефицит витаминов и микроэлементов

Недостаток железа или витамина В12 также может стать причиной холодных ног.

5. Ревматические и неврологические заболевания

Такие болезни, как остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, или различные неврологические нарушения также могут снижать кровоток в конечностях.

Рекомендации врача

Для улучшения состояния и профилактики связанных заболеваний Горячев советует:

Двигаться: регулярно выполняйте физические упражнения для стимуляции кровообращения.

регулярно выполняйте физические упражнения для стимуляции кровообращения. Использовать согревающие средства: растирайте ноги согревающими мазями, носите шерстяные носки и используйте теплые грелки.

растирайте ноги согревающими мазями, носите шерстяные носки и используйте теплые грелки. Пить согревающие напитки: горячий чай с лимоном и имбирем не только согревает, но и укрепляет иммунитет.

горячий чай с лимоном и имбирем не только согревает, но и укрепляет иммунитет. Выявить причину: при постоянной холодности ног обратитесь к врачу для диагностики и лечения возможных заболеваний.

Возможные последствия

Игнорирование проблемы может привести к переохлаждению, снижению иммунитета и развитию заболеваний, таких как простуды, бронхиты и инфекции мочеполовой системы. Своевременное обращение к специалисту и профилактика помогут избежать неприятных осложнений.