Почему мерзнут ноги, объяснил врач
Врач высшей категории Александр Горячев рассказал о возможных причинах и решениях проблемы холодных ног. Он отметил, что это состояние может быть вызвано как внешними факторами, так и скрытыми заболеваниями, передают Vesti.kz.
Врач высшей категории Александр Горячев рассказал о возможных причинах и решениях проблемы холодных ног. Он отметил, что это состояние может быть вызвано как внешними факторами, так и скрытыми заболеваниями, передают Vesti.kz.
Основные причины
1. Холодная погода и неподходящая обувь
На морозе организм уменьшает приток крови к конечностям, чтобы сохранить тепло в жизненно важных органах. Плохо утепленная, слишком тесная или изготовленная из искусственных материалов обувь также может усугубить потерю тепла.
Решение: выбирайте удобную обувь с натуральными утеплителями, не стойте на месте, старайтесь больше двигаться.
2. Плохая циркуляция крови
Холодные ноги могут сигнализировать о сосудистых заболеваниях, таких как облитерирующий атеросклероз, который ухудшает кровоток в конечностях.
3. Эндокринные патологии
Нарушения работы щитовидной железы (гипотиреоз), диабет и другие эндокринные нарушения могут влиять на кровообращение и провоцировать ощущение холода в ногах.
4. Дефицит витаминов и микроэлементов
Недостаток железа или витамина В12 также может стать причиной холодных ног.
5. Ревматические и неврологические заболевания
Такие болезни, как остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, или различные неврологические нарушения также могут снижать кровоток в конечностях.
Рекомендации врача
Для улучшения состояния и профилактики связанных заболеваний Горячев советует:
- Двигаться: регулярно выполняйте физические упражнения для стимуляции кровообращения.
- Использовать согревающие средства: растирайте ноги согревающими мазями, носите шерстяные носки и используйте теплые грелки.
- Пить согревающие напитки: горячий чай с лимоном и имбирем не только согревает, но и укрепляет иммунитет.
- Выявить причину: при постоянной холодности ног обратитесь к врачу для диагностики и лечения возможных заболеваний.
Возможные последствия
Игнорирование проблемы может привести к переохлаждению, снижению иммунитета и развитию заболеваний, таких как простуды, бронхиты и инфекции мочеполовой системы. Своевременное обращение к специалисту и профилактика помогут избежать неприятных осложнений.
"Заботьтесь о себе, соблюдайте простые меры профилактики и наблюдайтесь у врача", - подытожил Александр Горячев.
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