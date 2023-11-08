Пике выразил отношение к критике с сплетням после развода с Шакирой

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился тем, как он реагирует на критику, которая поступает в его адрес после разрыва отношений с колумбийской певицей Шакирой, сообщают Vesti.kz.

"Если бы я придавал значение тому, что обо мне сейчас говорят, я бы заперся в квартире или сбросился бы с шестого этажа. Единственный способ пережить происходящее, оставаясь в здравом уме, - игнорировать сплетни. Я не могу каждый день отрицать то, чего нет на самом деле. Я не хочу об этом говорить и не буду, но люди не знают и десяти процентов того, что на самом деле произошло", - приводит Goal слова Пике.

Пике и Шакира состояли в отношениях с 2011 года, у пары двое детей: мальчики Милан и Саша. В июне 2022 года Шакира объявила о расставании.

После завершения своей футбольной карьеры в конце 2022 года в составе "Барселоны", 36-летний испанец также играл за "Манчестер Юнайтед" и "Реал Сарагоса".