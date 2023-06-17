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Пике намерен жениться на новой девушке после расставания с Шакирой

Пике намерен жениться на новой девушке после расставания с Шакирой
©instagram.com/3gerardpique

Экс-защитник "Барселоны" Жерар Пике и его новая возлюбленная Клара Чиа Марти собираются пожениться. Они встречаются чуть меньше года, официально объявив о своих отношениях после расставания Пике с Шакирой, сообщают Vesti.kz.

По информации AS, Жерар Пике и Клара Чиа Марти собираются сделать шаг, который бывший защитник сборной Испании не сделал с Шакирой.

Пике и Шакира, о расставании которых было официально объявлено год назад, так и не связали себя узами брака. По словам колумбийской певицы, этим самым она хотела, чтобы Пике воспринимал ее как свою девушку, а не как жену, что, по ее мнению, должно было держать его "в напряжении".

Слухи о свадьбе Пике с новой девушкой появились после того, когда пара была замечена в одном из ювелирных магазинов в Барселоне. Сообщается, что один из покупателей якобы подслушал, как Пике обсуждал с продавцом необходимый размер обручального кольца для своей избранницы.

Напомним, что Пике состоял в отношениях с Шакирой с 2011 года. У них двое детей: мальчики Милан и Саша.

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Метки:
Шакира

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