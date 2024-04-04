Озил нереально раскачался и показал гору мышц из спортзала

Бывший футболист "Арсенала" и "Реала" Месут Озил продолжает покорять соцсети своей физической формой, передают Vesti.kz.

Озил показал видео силовой тренировки с утяжелителями. Как видно, он нереально раскачался и не собирается останавливаться на достигнутом.

Месут завершил карьеру в прошлом году. Последним его клубом стал "Истанбул Башакшехир". Также выступал за "Шальке", "Вердер" и "Фенербахче".

В составе сборной Германии становился чемпионом мира 2014 года в Бразилии.