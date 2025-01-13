Кто останется без работы в 2025 году: исчезающие профессии
В Министерстве науки и высшего образования Казахстана назвали профессии, которые могут исчезнуть уже в ближайшие годы, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. Эти данные основаны на прогнозах из Атласа новых профессий.
В Министерстве науки и высшего образования Казахстана назвали профессии, которые могут исчезнуть уже в ближайшие годы, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. Эти данные основаны на прогнозах из Атласа новых профессий.
Сельское хозяйство
По прогнозам, в 2025 году в сельскохозяйственной сфере перестанут быть востребованы:
- укладчики-упаковщики;
- кормачи;
- сортировщики в производстве пищевой продукции;
- оберточники (вручную);
- расфасовщики мясопродуктов.
Строительство
В строительной отрасли также произойдут изменения. Уже в 2025 году исчезнет необходимость в профессии чертежника, а в более долгосрочной перспективе:
- к 2030 году - в кровельщиках, изолировщиках и штукатурах;
- к 2035 году - в строителях-монтажниках и рабочих смежных специальностей.
Горно-металлургический комплекс
Изменения затронут и горно-металлургическую отрасль. В 2025 году будут неактуальны следующие профессии:
- нормировщики;
- осмотрщики;
- сборщики визуальной информации.
К 2030 году исчезнет спрос на:
- люковых;
- машинистов-бульдозерщиков;
- сепараторщиков.
Причины изменений
Снижение спроса на профессии связано с автоматизацией и внедрением современных технологий в ключевых отраслях экономики. Многие задачи, ранее выполняемые людьми, заменяются умными машинами, что требует переквалификации специалистов и подготовки новых кадров.
Рекомендации
Министерство советует уделить внимание обучению новым профессиям и навыкам, которые будут востребованы в будущем, чтобы минимизировать риск остаться без работы. Рекомендуется изучать технологии, робототехнику и смежные области, где открываются перспективы для трудоустройства.
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