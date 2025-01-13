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Кто останется без работы в 2025 году: исчезающие профессии

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Кто останется без работы в 2025 году: исчезающие профессии ©depositphotos.com

В Министерстве науки и высшего образования Казахстана назвали профессии, которые могут исчезнуть уже в ближайшие годы, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. Эти данные основаны на прогнозах из Атласа новых профессий.

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В Министерстве науки и высшего образования Казахстана назвали профессии, которые могут исчезнуть уже в ближайшие годы, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. Эти данные основаны на прогнозах из Атласа новых профессий.

Сельское хозяйство

По прогнозам, в 2025 году в сельскохозяйственной сфере перестанут быть востребованы:

  • укладчики-упаковщики;
  • кормачи;
  • сортировщики в производстве пищевой продукции;
  • оберточники (вручную);
  • расфасовщики мясопродуктов.

Строительство

В строительной отрасли также произойдут изменения. Уже в 2025 году исчезнет необходимость в профессии чертежника, а в более долгосрочной перспективе:

  • к 2030 году - в кровельщиках, изолировщиках и штукатурах;
  • к 2035 году - в строителях-монтажниках и рабочих смежных специальностей.

Горно-металлургический комплекс

Изменения затронут и горно-металлургическую отрасль. В 2025 году будут неактуальны следующие профессии:

  • нормировщики;
  • осмотрщики;
  • сборщики визуальной информации.

К 2030 году исчезнет спрос на:

  • люковых;
  • машинистов-бульдозерщиков;
  • сепараторщиков.

Причины изменений

Снижение спроса на профессии связано с автоматизацией и внедрением современных технологий в ключевых отраслях экономики. Многие задачи, ранее выполняемые людьми, заменяются умными машинами, что требует переквалификации специалистов и подготовки новых кадров.

Рекомендации

Министерство советует уделить внимание обучению новым профессиям и навыкам, которые будут востребованы в будущем, чтобы минимизировать риск остаться без работы. Рекомендуется изучать технологии, робототехнику и смежные области, где открываются перспективы для трудоустройства.

Безработица

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