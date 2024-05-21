Нурлан Сабуров "перешел" в профи-бокс и "получил" бой с соперником Майка Тайсона

Популярный казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о забавном случае на тренировках в США, где его приняли за профессионального боксера, сообщают Vesti.kz.

Сабуров попал в легендарный зал, где тренировались Мухаммед Али и Майк Тайсон. Казахстанец решил там побоксировать.

"Я приезжаю, берем лапы, и там тоже три тренера параллельно тренируют. Сначала между собой пообщались, потом один меня спрашивает... А я же еще на английском не знаю ничего! Он такой спрашивает: "You profi?" А я думал, что он про перчатки говорит, типа профессиональные перчатки! И говорю: "Yes!" Понял, насколько я придурок? И он спрашивает, в каком весе: "Middleweight, welterweight?", типа средний, полусредний. И я понимаю, что он про вес спрашивает и про то, что я профи. Говорю ему: "Не-не, I’m comedian!" И он начинает ржать, потому что не верит. Говорит: "Если ты комик, я доктор!" И дальше тренировка продолжается", - рассказал Сабуров в подкасте Hustle Show.

Но на этом история не закончилась. По словам Сабурова, местный тренер настолько впечатлился навыками казахстанца, что предложил ему свои услуги в подготовке к профессиональному поединку.

"Он говорит: "Я тебя подготовлю с Джейком Полом!" Он еще похож на Тайсона или Бернарда Хопкинса", - дополнил Сабуров.

Джейк Пол - американский блогер, который провел уже 10 поединков в профессиональном боксе. Следующим соперником Пола станет легендарный Майк Тайсон. Бой запланирован на 20 июля на арене AT&T в Арлингтоне (США).