Новый вид наказания для водителей в Казахстане заработает с сентября: что нужно знать

С 1 сентября 2025 года в Казахстане начнут применять общественные работы вместо штрафов для водителей, пешеходов и других участников дорожного движения, повторно нарушивших правила. Об этом передает Vesti.kz со ссылкой на ida.kz.

Общественные работы вместо штрафа

Поправки в Административный кодекс предусматривают, что в случае повторного за год нарушения, например, если водитель не уступил дорогу спецтранспорту - скорой помощи или полиции, вместо штрафа в размере 40 МРП он может быть приговорен к 20 часам обязательных общественно полезных работ, таких как уборка улиц.

Такая мера будет распространяться не только на автомобилистов, но и на пешеходов, а также пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, если их действия привели к дорожно-транспортным происшествиям повторно.

Для усиления воспитательного эффекта в МВД предлагают ввести специальные жилеты с надписью "Отдать долг обществу", которые нарушители будут обязаны носить во время выполнения работ.

Какова цель нововведения

В ведомстве отмечают, что эта инициатива направлена на снижение числа аварий и повышение дисциплины на дорогах. При этом общественные работы не заменяют другие меры наказания, если речь идет о серьезных правонарушениях с тяжелыми последствиями.

Особое внимание уделяется профилактике среди наиболее уязвимых участников дорожного движения - пешеходов и пользователей самокатов, гироскутеров и других аналогичных устройств.