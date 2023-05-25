Новый механизм списания кредитов внедряют в Казахстане: как это работает?

В Казахстане планируют ввести механизм досудебного списания мошеннических кредитов. Соответствующие поправки рассмотрел Сенат в рамках законопроекта о развитии финансового рынка и защите прав граждан в сфере кредитования, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Как работает новый механизм списания кредитов

Согласно новой норме, банки и микрофинансовые организации будут обязаны списывать займы, оформленные без согласия заемщика, без обращения в суд. Сейчас такие кредиты аннулируются только по решению суда.

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов пояснил:

"В рамках данного законопроекта мы вводим новый механизм досудебного списания мошеннических займов. Если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствию для отдельных категорий граждан в период "охлаждения", который мы тоже вводим, или не получают дополнительного согласия на выдачу кредита, это легко администрируется и доказывается".

Важно знать

Он также отметил, что списанию подлежат только активные кредиты. Средства тем, кто уже начал выплачивать или полностью погасил мошеннический заем, возвращены не будут.

Ранее депутаты Мажилиса приняли законопроект во втором чтении. Сенат вернул документ в нижнюю палату для доработки с учетом предложенных поправок.

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